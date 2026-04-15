Buenas noticias para el Betis antes de los cuartos de final de la Europa League ante el Braga

Isco Alarcón vuelve a ver la luz al final del túnel. El centrocampista del Real Betis ha regresado a una convocatoria oficial varios meses después, dejando atrás un largo calvario de lesiones que le ha mantenido alejado de los terrenos de juego.

El malagueño ha sido incluido en la lista de Manuel Pellegrini para un partido clave, en un momento decisivo de la temporada. Su presencia supone una de las grandes noticias para el beticismo, que llevaba tiempo esperando recuperar a uno de sus futbolistas más determinantes.

Isco no era convocado desde finales de noviembre, cuando sufrió una grave lesión que frenó en seco su continuidad. Desde entonces, el proceso de recuperación ha sido largo y complicado, con paso por quirófano incluido y varias recaídas que han retrasado su vuelta.

En las últimas semanas, sin embargo, el centrocampista ha ido dando pasos firmes. Primero, reincorporándose progresivamente a los entrenamientos con el grupo y, ahora, entrando de nuevo en una lista oficial, lo que confirma que su regreso competitivo está cada vez más cerca.

Isco durante su periodo de lesión / EFE

Prudencia pese a la felicidad del regreso

Eso sí, desde el cuerpo técnico se mantiene la prudencia. Aunque ya está disponible, todo apunta a que su participación será medida, con el objetivo de evitar riesgos y asegurar que pueda llegar en plenitud al tramo final del curso.

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La vuelta de Isco no solo refuerza el apartado futbolístico del Betis, sino también el anímico. Su calidad, experiencia y liderazgo pueden ser un factor diferencial en una fase de la temporada en la que cada detalle cuenta.