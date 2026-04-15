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Gianluigi Donnarumma se convierte en 'murciélago'

El portero italiano del Manchester City se hace un espectacular tatuaje en la pierna izquierda inspirado en el icónico símbolo de Batman

El tatuaje de Donnarumma

El tatuaje de Donnarumma / SD

Hugo Ferrer

València

El guardameta italiano Gianluigi Donnarumma ha vuelto a acaparar la atención mediática, aunque en esta ocasión lejos de los terrenos de juego. El portero del Maschester City ha mostrado recientemente un nuevo tatuaje en su pierna izquierda: la silueta de un murciélago inspirada en el icónico símbolo de Batman.

El tatuaje de Donnarumma

El tatuaje de Donnarumma / sd

El diseño, reconocible por su forma oscura y estilizada, remite directamente al universo del popular superhéroe de DC Comics, una figura asociada a valores como la fortaleza, la resiliencia y la lucha contra la adversidad. No es la primera vez que el futbolista expresa su personalidad a través de la tinta, pero este nuevo tatuaje ha despertado especial interés entre sus seguidores.

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El tatuaje de Donnarumma / SD

Donnarumma

Donnarumma no ha explicado el significado concreto de este símbolo en su piel, aunque todo apunta a la admiración personal por el personaje o a los valores que representa. La imagen del tatuaje ya circula ampliamente en redes sociales, donde continúa generando reacciones y comentarios entre aficionados, algunos de ellos valencianistas por la relación del murciélago con el club y la ciudad.

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