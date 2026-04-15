Gianluigi Donnarumma se convierte en 'murciélago'

El guardameta italiano Gianluigi Donnarumma ha vuelto a acaparar la atención mediática, aunque en esta ocasión lejos de los terrenos de juego. El portero del Maschester City ha mostrado recientemente un nuevo tatuaje en su pierna izquierda: la silueta de un murciélago inspirada en el icónico símbolo de Batman.

El tatuaje de Donnarumma / sd

El diseño, reconocible por su forma oscura y estilizada, remite directamente al universo del popular superhéroe de DC Comics, una figura asociada a valores como la fortaleza, la resiliencia y la lucha contra la adversidad. No es la primera vez que el futbolista expresa su personalidad a través de la tinta, pero este nuevo tatuaje ha despertado especial interés entre sus seguidores.

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El tatuaje de Donnarumma / SD

Donnarumma

Donnarumma no ha explicado el significado concreto de este símbolo en su piel, aunque todo apunta a la admiración personal por el personaje o a los valores que representa. La imagen del tatuaje ya circula ampliamente en redes sociales, donde continúa generando reacciones y comentarios entre aficionados, algunos de ellos valencianistas por la relación del murciélago con el club y la ciudad.