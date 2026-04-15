Rajadón y queja oficial de Laporta por el Atlético-Barcelona de Champions
El presidente electo del Barça denuncia que el arbitraje fue una "vergüenza" y asegura que "presentamos una queja y pediremos más explicaciones"
El presidente electo del Barcelona, Joan Laporta, ha cargado duramente contra los árbitros tras la eliminación del conjunto azulgrana de la Champions de la mano del Atlético de Madrid. "Tanto del árbitro como del VAR, fue una vergüenza. Es intolerable lo que nos han hecho. Ya en el partido de ida no nos pitaron un penalti que era de libro", ha dichi este miércoles en su visita al Trofeo Conde de Godó de Tenis. Estas han sido sus palabras:
"Quiero felicitar al Atético de Madrid por el pase a semifinales pero esto no quita que el arbitraje de ayer, tanto del árbitro como del VAR, fuera una vergüenza. Es intolerable lo que nos han hecho. Ya en el partido de ida no nos pitaron un penalti que era de libro y además nos expulsaron a un jugador cuando era una tarjeta amarilla porque Giuliano no tenía la pelota controlada. El árbitro pitó bien, pero el VAR le hizo rectificar por una roja que nos perjudicó mucho", decía.
Queja oficial
"Las decisiones arbitrales nos han perjudicado mucho y en la vuelta más de lo mismo. Koundé podía llegar perfectamente a la pelota, Eric no era el último hombre. El árbitro pitó amarilla y el VAR le hizo rectificar otra vez. El gol de Ferran era gol, el penalti a Olmo era penalti, la agresión a Fermín es intolerable. Le han abierto la parte del labio. Ni tarjeta. No es admisible. Presentamos una queja y pediremos más explicaciones".
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