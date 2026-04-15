Savinho 'regresa' al Girona

Savinho no olvida su paso por el Girona FC. El extremo brasileño, que deslumbró en Montilivi durante su etapa en el conjunto catalán, ha regresado a la ciudad para visitar a sus excompañeros y reencontrarse con un vestuario con el que mantiene un vínculo muy especial.

El futbolista, ahora en el Manchester City, aprovechó unos días libres para dejarse ver por las instalaciones del Girona, donde fue recibido con entusiasmo tanto por jugadores como por miembros del cuerpo técnico. Su presencia no pasó desapercibida y sirvió para recordar la huella que dejó en el equipo durante una temporada histórica.

Savinho fue una de las grandes sensaciones de LaLiga en su año en el Girona FC. Su velocidad, desequilibrio y capacidad para marcar diferencias en el uno contra uno le convirtieron en una pieza clave en el esquema de Míchel, siendo determinante en el crecimiento del equipo y en la consecución de objetivos que parecían impensables a principio de curso.

Grato recuerdo

Durante la visita, el brasileño se mostró cercano, sonriente y muy integrado, compartiendo charlas, bromas y momentos de complicidad con sus antiguos compañeros. Las imágenes reflejan el buen ambiente que dejó en el vestuario y la conexión que sigue teniendo con el grupo, más allá de su salida el pasado verano.

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Este reencuentro pone de manifiesto que, pese a haber dado el salto a la élite europea, Girona sigue ocupando un lugar importante en su carrera. Para Savinho, Montilivi no fue solo un trampolín deportivo, sino también un entorno donde creció como futbolista y donde dejó una marca difícil de olvidar.