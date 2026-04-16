El Barcelona hace oficial su 'pataleta' contra los árbitros tras el adiós a la Champions

Los entornos mediáticos del FC Barcelona y el Real Madrid enturbian el desenlace de los cuartos de final de la UEFA Champions League. Sin haber asimilado todavía la eliminación a manos de Atlético Madrid y Bayern Múnich, los dos grandes del fútbol español han centrado su discurso contra los arbitrajes de Clement Turpin (Francia) y Slavko Vincic (Eslovenia), respectivamente, sin apenas un atisbo de autocrítica.

Esta tarde, el Barça ha dado un paso más al transformar el malestar amplificado por medios afines en una queja formal a la UEFA por el conjunto de los dos partidos de la eliminatoria. El conjunto culé protestó airadamente la expulsión de Eric García, el gol anulado, en fuera de juego, a Ferran Torres y reclamó un penalti a Dani Olmo en el partido de vuelta. En la ida, la roja a Cubarsí y un penalti por mano de Marc Pubill cuando el portero Juan Musso le cedió la pelota para que el defensa efectuara el saque de portería. Esta última acción, con reglamento en mano, parece la única en la que pudo equivocarse el colegiado rumano Istvan Kovacs.

Sin embargo, el Barcelona ha preferido centrar el tiro en los árbitros UEFA tras un nuevo fiasco en una competición que no conquista desde 2015.

A continuación, el comunicado emitido por la entidad que preside Joan Laporta:

"Decisiones que no se ajustan a las reglas del juego..."

"El FC Barcelona ha presentado una queja ante la UEFA en relación con la actuación arbitral en la eliminatoria de cuartos de final de la UEFA Champions League disputada contra el Atlético de Madrid.

El Club considera que, a lo largo de los dos partidos de la eliminatoria, se produjeron varias decisiones arbitrales que no se ajustan a las Reglas de Juego, derivadas de una aplicación incorrecta del reglamento y de una falta de intervención adecuada del sistema VAR en acciones de clara trascendencia.

Según el FC Barcelona, la acumulación de estos errores ha tenido una incidencia directa en el desarrollo de los partidos y en el resultado final de la eliminatoria, comportando un perjuicio deportivo y económico significativo para la Entidad.

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Mediante esta reclamación, el club reitera las solicitudes hechas a la UEFA anteriormente y, a la vez, se ofrece a colaborar con la UEFA con el objetivo de mejorar el sistema arbitral a efectos de garantizar una aplicación más rigurosa, justa y transparente de las Reglas de Juego".