Carvajal pierde los papeles y se va de rositas: no vio ni tarjeta

La eliminación del Real Madrid en la Champions League dejó una imagen de enorme tensión sobre el césped y, especialmente, en el banquillo blanco. Uno de los protagonistas fue Dani Carvajal, que, pese a no disputar minutos, terminó completamente desbordado por la situación.

El lateral madridista perdió los nervios tras la polémica expulsión de Eduardo Camavinga, una acción que condicionó de manera decisiva el desenlace del partido ante el Bayern de Múnich. La decisión arbitral encendió a los jugadores blancos, pero fue Carvajal quien protagonizó la reacción más llamativa.

Las cámaras captaron al capitán dirigiéndose con evidente enfado hacia el colegiado, al que recriminó la acción con un contundente “es tu puta culpa”, reflejo del malestar general del equipo con el arbitraje, según recogieron las cámaras de Movistar +.

Polémica que le enfureció

El ambiente ya venía cargado desde minutos antes, con gestos de frustración entre los propios futbolistas del Real Madrid, conscientes de que la eliminatoria se les escapaba en los instantes finales. La roja a Camavinga fue interpretada por el vestuario como un punto de inflexión que terminó por decantar el partido.

Noticias relacionadas

La expulsión de Camavinga. / Dennis Agyeman / Europa Press

Así, más allá del resultado, la noche dejó una imagen clara: la impotencia del conjunto blanco y la sensación de que una decisión arbitral marcó el destino de la eliminatoria, provocando una reacción emocional que evidenció la tensión vivida en el Allianz Arena.