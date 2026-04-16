Conmoción en el fútbol europeo por la muerte de Alexander Manninger

La noticia del fallecimiento de Alexander Manninger ha conmocionado al fútbol europeo. El exportero austríaco, de 48 años, perdió la vida este jueves en un accidente de tráfico ocurrido en la región de Salzburgo, su ciudad natal, según informaciones difundidas por medios locales.

De acuerdo con los primeros datos, el vehículo en el que viajaba fue alcanzado por un tren cuando cruzaba un paso a nivel en la localidad de Nußdorf am Haunsberg, en la comarca de Flachgau. Los servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar y lograron rescatar al exfutbolista de entre los restos del automóvil, aunque las maniobras de reanimación no tuvieron éxito. El maquinista resultó ileso y las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer las circunstancias del accidente.

Una carrera extensa en la élite europea

Manninger inició su trayectoria profesional en el fútbol austríaco antes de dar el salto a la Premier League en 1997 de la mano del Arsenal. Su etapa en Inglaterra impulsó una carrera sólida y prolongada que posteriormente continuó en varias ligas europeas.

Italia fue uno de los países donde dejó mayor huella, al defender las porterías de clubes como Fiorentina, Bolonia, Torino, Brescia, Siena, Udinese y Juventus. También compitió en Alemania con el Augsburgo, consolidándose como un guardameta experimentado y de gran fiabilidad.

Vínculo con el fútbol español

En la recta final de su carrera, Manninger estuvo vinculado al Espanyol tras su fichaje en 2022. Sin embargo, no llegó a disputar minutos oficiales con el conjunto catalán.

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Su fallecimiento deja consternación entre aficionados, antiguos compañeros y clubes en los que militó. El fútbol despide hoy a un profesional respetado y a una figura que construyó su camino con trabajo, constancia y discreción.