El futuro de Arbeloa, en el alambre

La situación de Álvaro Arbeloa en el banquillo del Real Madrid entra en un momento delicado tras la eliminación europea, aunque el propio técnico no muestra preocupación por su continuidad. El entrenador blanco, cuestionado por los resultados y con decisiones importantes por tomar en el club, mantiene un discurso claro y sereno respecto a su futuro.

De hecho, el propio Arbeloa rebajó cualquier tipo de incertidumbre personal al asegurar que: "Me preocupa muy poco mi futuro. Entenderé todas las decisiones que tome el club". Una declaración que refleja su predisposición total a aceptar cualquier escenario que se plantee desde la dirección del Real Madrid.

Arbeloa. / EFE

En esa misma línea, el técnico insiste en que su foco no está en su continuidad, sino en el equipo y en el día a día, alejándose de cualquier debate sobre su figura. Su postura evidencia que asume con naturalidad la evaluación interna que pueda hacer el club tras una temporada marcada por los resultados irregulares y la eliminación en Champions.

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Así, el futuro de Arbeloa queda en manos del Real Madrid, mientras el propio entrenador deja claro que no será un factor de conflicto en la toma de decisiones y que aceptará cualquier resolución sin generar ruido en el entorno del club.