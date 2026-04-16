El gesto de Dani Carvajal que retrata los 'robos' del Real Madrid

El Real Madrid cayó eliminado por el Bayern de Münich en una UEFA Champions League en la que quedó patente lo que lleva viéndose durante meses, que Álvaro Arbeloa no está preparado para entrenar a un equipo de élite. La manera de caer, además, retrata muchas cosas, como que los blancos están acostumbrados a recibir un trato de favor arbitral en este tipo de encuentros.

Uno de los detalles que lo deja meridiano fue la forma en la que Dani Carvajal increpó al colegiado. El lateral español se dirigió a él en los siguientes términos: "Es tu culpa, es tu p*** culpa" en alusión a la decisión de explusar a Eduardo Camavinga... ¡Por una jugada que es roja clara!

Una roja como un castillo

El francés ya tenía amarilla y escondió el balón para que Kimmich no pudiera sacar una falta y cortar la valocidad del juego germano. Amarilla de libro. Segunda, a la calle. A pesar de ello, Carvajal decidió culpar al colegiado en lugar de a su compañero por su flagrante error, seguramente por la falta de costumbre de ver cómo los árbitros aplican el reglamento con ellos también.

Harry Kane le explicó el reglamento al madridismo

Harry Kane, de hecho, se lo dejó 'clarinete' al Real Madrid en zona mixta: "En los ultimos años tuvieron muchas decisiones que cayeron a su favor... Fue una targeta amarilla tonta. Como jugador no puedes simplemente agarrar el balon e irte corriendo con él, sobre todo si ya has visto una amarilla, es muy arriesgado. El arbitró lo decidió así y esta bien que una acción así se haya saldado a nuestro favor", señalaba, explicándole el reglamento a Carvajal y el madridismo.

Aurelien Tchouaméni junto a Harry Kane en el Real Madrid-Bayern Múnich de cuartos de final de la Liga de Campeones 25-26 / Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

Oliver Kahn denunció la bochornosa pataleta blanca

El delantero no fue el único que puso a los blancos en su sitio después de su bochornosa pataleta. Oliver Kahn los retrató tras el partido como unos malos perdedores: "Hay que ponerle freno a esto", afirmó con contundencia. "No pueden seguir saliéndose con la suya. Siempre acaba en caos cuando las cosas no van como quieren", explicó.

Asimismo, Kahn también abordó el gran tema, el Madrid actúa como si lo normal tuviera que ser que le beneficien las decisiones dle árbitro: "Actúan como si cada decisión arbitral tuviera que favorecerles", añadió. "Ya lo hicieron contra nosotros la temporada pasada", señaló. "Es inaceptable y hay que pararlo", sentenció. "Sinceramente, dice mucho de cómo han conseguido ganar 15 Champions", concluyó en los micrófonos de ZDF. Zasca.