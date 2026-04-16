El gol de Olise contra el Madrid en el último minuto cambia el futuro de las plazas europeas. ¡Así afecta a España!
El panorama se le empieza a torcer a LaLiga: la derrota del Real Madrid frente al Bayern de Múnich, unida a una posible caída del Celta de Vigo este jueves contra el Friburgo, amenaza con reducir de forma notable sus opciones, pese a que por el momento sigue por delante.
La situación de LaLiga y de la Bundesliga en las competiciones europeas genera una notable inquietud en varios clubes tanto españoles como alemanes. En juego está nada menos que la codiciada quinta plaza adicional para la Champions de la próxima temporada, una posición que España podría perder tras unos cuartos de final poco satisfactorios.
LaLiga continúa su pulso con Alemania, que aún mantiene representación en Europa con Bayern, Friburgo y Mainz. Por su parte, el fútbol español ha visto cómo caían eliminados de golpe Barça y Real Madrid.
Antes del inicio de los cuartos, lo único seguro era que España perdería al menos a uno de sus equipos, debido al enfrentamiento directo entre Atlético de Madrid y FC Barcelona. Finalmente, el conjunto dirigido por Hansi Flick quedó fuera de la Champions en un duelo que, aun así, dejó un balance positivo para LaLiga: se sumaron los puntos correspondientes a la victoria azulgrana, junto al bonus obtenido por la clasificación del Atlético.
Gris panorama para los españoles
Después del partido de ida, el Real Madrid lo tenía realmente difícil para eliminar al Bayern de Múnich (1-2 a favor de los alemanes en el Santiago Bernabéu) en un enfrentamiento directo entre España y Alemania, al igual que ocurre con el duelo entre el Celta de Vigo y el Friburgo, que debe jugarse este jueves tras el 3-0 de la ida favorable a los alemanes.
La remontada del conjunto dirigido por Arbeloa se antojaba casi imposible, algo que terminó confirmando el equipo bávaro. No solo lograron el pase a semifinales, sino que además eliminaron a un representante español y sumaron puntos extra gracias a una victoria en el último suspiro en el Allianz Arena a pesar de que el Madrid estuvo vivo en el partido y mostró firmeza a la hora de forzar la prórroga.
A día de hoy, una vez finalizados los cuartos de final de la Champions League, España acumula 21,343 puntos en el coeficiente UEFA y conserva una ventaja de 0,558 sobre Alemania, que le sigue muy de cerca con 20,785 puntos.
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