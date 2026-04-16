Horario y dónde ver la final de la Copa del Rey: Atlético de Madrid-Real Sociedad

La final de la Copa del Rey toma protagonismo. Atlético de Madrid o Real Sociedad. Solo uno de los dos se coronará como rey del fútbol español. La gran cita es este sábado 18 de abril a las 21:00 horas en Sevilla, en el estadio de La Cartuja. Será el séptimo año consecutivo que el estadio sevillano alberga este encuentro.

En un principio se había fijado el 25 de abril como fecha para la celebración del encuentro, pero posteriormente la Real Federación Española de Fútbol anunció el cambio de fecha, ya que el 25 coincidía con otros eventos de la ciudad como la Feria de Abril, y decidió fijar la fecha definitiva para la final de la Copa el 18 de abril.

No es una final inédita, pero Atlético de Madrid y Real Sociedad sólo se han encontrado una vez en la lucha por la gloria copera y fue hace 39 años: en la temporada 1986/87. Aquella final en La Romareda se saldó con triunfo donostiarra en los penaltis por 4-2, tras un partido en el que la grada celebró cuatro goles durante el tiempo reglamentario (2-2). Ahora los futbolistas son distintos, pero, tras el largo camino para llegar a la final, ofrecerán sin lugar a duda un espectáculo al nivel de la cita.

El Atlético de Madrid llega a la final (la primera en trece años) tras eliminar al vigente campeón, el FC Barcelona. Los de Simeone hicieron bueno el gran resultado de la ida (4-0) y en Can Barça impidieron la remontada blaugrana en un partido frenético (3-0). Los rojiblancos han sido campeones de Copa en diez ocasiones, la última en 2013.

La Real Sociedad, por su parte, venció por la mínima sus dos encuentros de semifinales contra el Athletic Club. En la ida del derbi vasco salió vencedor con un gol de Beñat Turrientes (1-0), en la vuelta los de Bilbao les exigieron lo máximo, pero Mikel Oyarzabal certificó el pase a la final desde los once metros. El club txuri-urdin ha ganado la Copa en dos ocasiones: la ya citada ante el Atlético en 1987 y en 1908-09 compitiendo bajo el nombre de Club Ciclista de San Sebastián.

Simeone, en un entrenamiento. / EFE

Horario y dónde ver

La final de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad se disputará este sábado a partir de las 21.00 horas, en el estadio de La Cartuja de Sevilla por séptimo años consecutivo. Se celebrará a las 21.00 horas, algo que ha cambiado respecto a los años anteriores que era a las 22.00 horas. Se podrá ver por La 1 de TVE, RTVE Play y los canales de Movistar+.

Nuevo balón personalizado

De la mano de adidas, la Real Federación Española de Fútbol presenta, una temporada más, su balón personalizado para todas sus competiciones oficiales del próximo curso. Un esférico especial, con carácter histórico, que se presentará en un marco incomparable: la final de la Copa de Su Majestad el Rey entre Atlético de Madrid y Real Sociedad, choque que se llevará a cabo en La Cartuja de Sevilla el próximo sábado 18 de abril.

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En color blanco y con detalles circulares rojos, granates y dorados, la nueva pelota, que también rodará en la final de la Copa de Su Majestad la Reina —a disputar en el estadio de Gran Canaria—, incluye, además, el nombre de todas las comunidades autónomas de España y un símbolo característico de cada una de ellas.