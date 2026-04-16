Oliver Kahn: "Actúan como si cada decisión de los árbitros tuviese que favorecerles"

La eliminación en los cuartos de final de la UEFA Champions League de los dos transatlánticos de LaLiga, FC Barcelona y Real Madrid, escuece en el entorno de ambos clubes, nada acostumbrado a que las decisiones arbitrales no caigan de su lado. En Europa, además, ambos experimentan hechos y sensaciones contrarios a los que suelen acompañarles habitualmente en la competición doméstica.

En el caso del Real Madrid, la narrativa se repite con frecuencia. Los colegiados han estado en el foco después de los pinchazos contra Mallorca, Girona y, en especial, la debacle en la Liga de Campeones a manos del Bayern de Múnich. Precisamente, un histórico del club bávaro ha alzado la voz contra esta actitud, Oliver Kahn, el mítico portero que se enfrentó al Valencia CF en las competiciones europeas de los años 90 y 2000. Primero, en la UEFA Cup con el Karlsruher y, posteriormente, en la final de la Champions 2001, en la que fue decisivo durante el partido y en la tanda de penaltis que dejó a los valencianistas sin el título en favor del equipo de Múnich.

Las palabras de Kahn

"Hay que ponerle freno a esto", afirmó con contundencia. "No pueden seguir saliéndose con la suya. Siempre acaba en caos cuando las cosas no van como quieren", explicó.

"Actúan como si cada decisión arbitral tuviera que favorecerles", añadió. "Ya lo hicieron contra nosotros la temporada pasada", señaló. "Es inaceptable y hay que pararlo", sentenció. "Sinceramente, dice mucho de cómo han conseguido ganar 15 Champions", concluyó en los micrófonos de ZDF tras la segunda parte de la eliminatoria entre el Bayern y el Madrid en el Allianz Arena de Múnich.

Los jugadores del Madrid protestan al colegiado Slavko Vincic al final del duelo por la expulsión de Camavinga / SD

Las palabras de Kahn, leyenda del Bayern, reflejan una percepción cada vez más extendida fuera de España. Lo de Múnich fue el último acto, y también el más ruidoso. El foco en Eduardo Camavinga resulta casi accesorio. Su expulsión, poco discutible con el reglamente en la mano, ha servido más como excusa que como explicación real de una eliminación en la que el conjunto blanco nunca terminó de dominar.

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No fue un caso aislado en clave española. El FC Barcelona también se despidió de Europa entre quejas arbitrales, alimentando la idea, desde fuera, de que los grandes de LaLiga recurren a un patrón común cuando caen eliminados. Una coincidencia que en países como Alemania ya no se interpreta como casualidad.