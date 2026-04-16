Momento clave para el banquillo del Athletic club

El Athletic Club se prepara para un momento determinante en la configuración de su futuro deportivo. Todo apunta a que el ciclo de Ernesto Valverde llega a su fin tras una etapa de estabilidad, títulos y consolidación europea, pero también con señales de desgaste propias de un proyecto prolongado. La dirección deportiva de Ibaigane asume que el banquillo de San Mamés necesita una nueva identidad, un impulso renovado y, sobre todo, un entrenador capaz de sostener la competitividad en LaLiga y en Europa con una idea de juego moderna y reconocible.

En este contexto, el club rojiblanco ya trabaja en distintos perfiles que encajan en el modelo Athletic: técnicos con conocimiento del fútbol vasco, capacidad de desarrollo de talento y una propuesta táctica ambiciosa. El objetivo es claro: evitar una transición traumática y mantener la estabilidad competitiva mientras se inicia una nueva etapa que marque el rumbo de los próximos años.

Iraola, el perfil que seduce desde la Premier League

Uno de los nombres que más fuerza ha ganado es el de Andoni Iraola, actualmente consolidado en la élite del fútbol inglés tras su paso por el Bournemouth. Su evolución como entrenador ha sido meteórica: del Rayo Vallecano a la Premier League, construyendo equipos reconocibles por su presión alta, su orden táctico y su valentía con balón. Su fútbol encaja de forma natural con la filosofía del Athletic, tanto por su origen como por su concepción del juego.

Andoni Iraola, entrenador del Rayo, durante el partido contra el FC Barcelona en Vallecas. / AFP

Sin embargo, su situación contractual y su creciente prestigio internacional complican cualquier operación. El interés de clubes de mayor poder económico, sumado a su consolidación en Inglaterra, obliga al Athletic a diseñar un proyecto deportivo muy atractivo para poder seducirle. En Bilbao valoran su pasado en Lezama y su vínculo emocional con el club, pero saben que no será una negociación sencilla si finalmente se abre la puerta a su salida del fútbol inglés.

Iñigo Pérez, la alternativa que gana peso en Ibaigane

Otra opción que ha ido ganando enteros es la de Iñigo Pérez, técnico joven, de perfil metodológico y con una trayectoria ascendente tras su trabajo en el Rayo Vallecano. Su capacidad para mejorar equipos desde la organización táctica y la gestión del vestuario le sitúa como una alternativa muy valorada dentro del club, especialmente por su conocimiento del entorno y su conexión con la filosofía del Athletic.

Inigo Perez, head coach of Rayo Vallecano, gestures during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Real Betis and Rayo Vallecano at La Cartuja stadium on February 21, 2026, in Sevilla, Spain. AFP7 21/02/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press;2026;SPORT;ZSPORT;SOCCER;ZSOCCER;Real Betis v Rayo Vallecano - LaLiga EA Sports; / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

En Bilbao se aprecia su madurez competitiva y su forma de entender el juego, además de su relación previa con el club y su conocimiento del ecosistema de San Mamés. Su candidatura se interpreta como una opción de continuidad conceptual, aunque con matices modernos que podrían dar un nuevo impulso al proyecto deportivo sin necesidad de una revolución total.

Edin Terzic entra en escena como opción internacional de alto impacto

El abanico de candidatos no se limita al fútbol nacional. También aparece el nombre de Edin Terzic, entrenador con experiencia en la élite europea tras su paso por el Borussia Dortmund, donde logró competir al máximo nivel en la Bundesliga y alcanzar la final de la UEFA Champions League. Su perfil representa una apuesta más internacional, con una visión táctica distinta y una capacidad contrastada para gestionar grandes escenarios.

Su candidatura, aunque menos vinculada al contexto del Athletic, refleja la ambición de algunos sectores del club por elevar el techo competitivo del proyecto. Terzic aportaría experiencia en contextos de máxima exigencia, algo que podría resultar clave en una etapa en la que el Athletic aspira a consolidarse de forma permanente entre los equipos europeos de referencia.

Un proyecto decisivo para el futuro del Athletic Club

La decisión sobre el próximo entrenador marcará el rumbo del Athletic Club en los próximos años. Con la salida de Valverde como punto de inflexión, el club se enfrenta a una elección estratégica que va más allá del banquillo: define el modelo de juego, la apuesta por la cantera y la ambición competitiva.

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Iraola, Iñigo Pérez y Terzic representan tres caminos diferentes hacia un mismo objetivo: construir un Athletic competitivo, estable y capaz de mantenerse en la élite. La dirección deportiva deberá decidir si prioriza la continuidad de la filosofía local, la evolución desde dentro o una apuesta internacional más arriesgada. El futuro de San Mamés ya está en marcha.