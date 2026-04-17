El Barça ‘marea’ al Mallorca en la previa del partido contra el Valencia

Según ha desvelado SPORT, el FC Barcelona ya trabaja en distintos escenarios para reforzar su delantera de cara al próximo mercado de fichajes y uno de los nombres que ha irrumpido con fuerza es el de Vedat Muriqi. La aparición del atacante kosovar en la agenda azulgrana llega en un momento especialmente sensible, ya que el RCD Mallorca se prepara para medirse al Valencia en un encuentro clave por la permanencia. El interés culé, aunque todavía sin contactos formales directos, añade ruido al entorno bermellón justo cuando el equipo balear se juega buena parte de la temporada.

Muriqi, el perfil de delantero que busca el Barça

En los despachos del Barcelona tienen definido el tipo de atacante que consideran prioritario si finalmente no prospera la compleja operación por Julián Álvarez. La entidad catalana busca un delantero centro con altura, capacidad para fijar centrales, presencia en el juego aéreo y experiencia competitiva al máximo nivel. En ese contexto encaja plenamente Vedat Muriqi, un futbolista que ha vuelto a firmar una campaña destacada en LaLiga y que se ha consolidado como la gran referencia ofensiva del Mallorca.

Con 1,94 metros de altura, el internacional kosovar ofrece un registro diferente al de los delanteros actuales de la plantilla azulgrana. Su capacidad para jugar de espaldas, generar espacios y convertir centros laterales le convierten en una opción táctica muy valorada. Además, su experiencia en el campeonato español reduce el margen de adaptación, un aspecto que el club considera fundamental ante la necesidad de obtener rendimiento inmediato.

El Mallorca, pendiente de su estrella antes de medirse al Valencia

La información sobre el seguimiento del Barça llega en plena previa del encuentro frente al Valencia, un partido trascendental para las aspiraciones del Mallorca. El conjunto isleño ocupa la zona baja de la clasificación y buena parte de su competitividad esta temporada se explica por el rendimiento de Muriqi, autor de goles decisivos y líder ofensivo del equipo.

El jugador del Real Mallorca Vedat Muriqi (c), celebra su gol contra el Rayo Vallecano, durante el partido de la jornada 31 de LaLiga EA Sports entre el Real Mallorca y el Rayo Vallecano, este domingo en el Estadi Mallorca Son Moix.- EFE/ Cati Cladera. (Mallorca) (Rayo) / CATI CLADERA / EFE

Su cláusula de rescisión está fijada en 40 millones de euros, aunque distintas fuentes apuntan a que una negociación podría cerrarse por una cifra inferior dependiendo del contexto deportivo del club balear. En Son Moix son conscientes de que retener al delantero no será sencillo si llegan ofertas importantes durante el verano, especialmente desde equipos con mayor capacidad económica y aspiraciones europeas.

Sørloth y Julián Álvarez, otras vías abiertas

Mientras mantiene el seguimiento sobre Muriqi, el Barcelona no pierde de vista otras alternativas para reforzar el ataque. Uno de los nombres que también gusta en la dirección deportiva es Alexander Sørloth, delantero del Atlético de Madrid y perfil muy similar por potencia física, remate y conocimiento de LaLiga. Paralelamente, el gran objetivo continúa siendo Julián Álvarez, aunque en el club existe división de opiniones sobre la viabilidad real de una operación de enorme dificultad económica.

Julián Álvarez y Dani Olmo en el Barça-Atlético de Champions. / Irina R. Hipolito / AFP7

Por ello, la hoja de ruta azulgrana pasa por explorar varias opciones y avanzar con discreción en diferentes frentes. El mercado todavía no ha comenzado, pero en Barcelona ya se mueven para encontrar al próximo ‘9’. Y en Mallorca, en vísperas de un choque decisivo ante el Valencia, el nombre de Muriqi vuelve a situarse en el centro de todas las miradas.

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El próximo compromiso del Mallorca se disputará en el estadio de Son Moix, donde recibirá a un Valencia que llega condicionado por una situación delicada y con la necesidad de reaccionar para alejar dudas. El conjunto bermellón, en cambio, afronta la cita en una dinámica mucho más positiva tras encadenar tres victorias en los últimos cuatro partidos desde la llegada de Martín Demichelis al banquillo. El cambio de rumbo ha venido acompañado, además, de la mejor versión de Vedat Muriqi, convertido en el gran referente ofensivo del equipo. El delantero kosovar firmó un doblete ante el Rayo Vallecano en apenas cuatro minutos durante el último encuentro, una exhibición que le ha colocado como segundo máximo goleador de LaLiga con 21 tantos y que refuerza todavía más su impacto en el campeonato.