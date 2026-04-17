El Betis quiere fichar a un jugador que reaviva la filosofía del Athletic Club

Esta temporada ha quedado claro que el Real Betis necesita cierto cambio de rumbo. Por lo menos una limpieza en la primera plantilla. Hay jugadores veteranos que funcionan, pero otros no. Y hablamos de un gran coste de plantilla al vender a jóvenes canteranos por mucho dinero, pero traer a otros más veteranos y de mayor caché por una cantidad similar. En verano se verán varios movimientos, aunque todo dependerá de la posición final que ocupe el cuadro andaluz en LaLiga.

De los que acaban contrato se antoja complicado retener a Amrabat, mientras que se intentará hacer caja con otros como Natan, Altimira o Lo Celso, además de buscar salida a otros como Chimy Ávila, Pau López o Junior Firpo. Fidalgo o Deossa, tampoco tienen garantizado su futuro en el Betis.

Se mire como se mire, toca acudir al mercado para reforzar todas las líneas del campo. Y precisamente en la posición de mediocentro en la que habrá movimientos aparece un joven Mikel Jesús Amondarain. Es argentino y tiene 21 años, pero su apellido apunta a descender de españoles, concretamente de la zona de Guipúzcoa. Su bisabuelo emigró a Argentina para trabajar en el campo y desarrollar una vida familiar allí, donde la prole fue multiplicándose poco a poco. Uno de ellos, el más famoso en este momento, es el centrocampista de Estudiantes de La Plata.

Mikel Amondarain, besando la copa / Instagram

Lleva tiempo sonando para el Betis, aunque hay quien se pregunta si podría ser fichado por el Athletic Club en algún momento, dado sus antecedentes familiares. Lo cierto es que ni él ni su padre nacieron en España y es que hasta su abuelo vivió toda su vida en Argentina, por lo que la polémica filosofía del club de San Mamés no sería aplicable en ningún caso. Ni nacido, ni hijo de nacido, ni criado en el territorio ampliado por el club de Bilbao. Su futuro apunta más al Betis.

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Otros clubes de España y Portugal, interesados

A sus 21 años, Amondarain es seguido por otros clubes, tanto de España como de Portugal. Según publicó 'Estadio Deportivo', que hablan de un club "del norte de España", el valor de la operación podría rondar los 5 millones de euros y aunque todavía no tenga nivel como para despuntar en todo un Betis, las intenciones de la entidad sevillana podrían ser las de reclutarle cuanto antes para cederlo una temporada como rodaje en otro club español de menor nivel.