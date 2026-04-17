El Rayo Vallecano mantiene viva la quinta plaza Champions de LaLiga... por ahora: así están las opciones

El Rayo Vallecano perdió en Atenas por 3-1 en los cuartos de final de la Conference League, pero la goleada que lograron en Vallecas ha permitido a los de Iñigo Pérez seguir vivos en la competición. Por otro lado, el Estrasburgo eliminó al Mainz alemán su eliminatoria de Europa League. Puede parecer que se trata de dos resultados independientes al tratarse de otras competiciones, pero hay relación entre ambos, ya que afecta a la carrera tanto de LaLiga como de la Bundesliga por hacerse con la quinta plaza de Champions del curso que viene.

En estos momentos, el ranking UEFA de las diferentes ligas deja una plaza asegurada para la Premier League y dejando la segunda al alcance de españoles y alemanes. La distancia es de sólo 191 puntos, por lo que todo estará abierto prácticamente hasta el final según lo que ocurra en las tres competiciones continentales. Y es que todavía quedan dos equipos de cada liga vivos. Atlético de Madrid (Champions) y Rayo Vallecano (Conference League) por parte de los españoles y Bayern de Múnich (Champions) y Frigurgo (Europa League). Precisamente estos segundos eliminaron al Celta de Vigo, mientras que la remontada del Braga al Betis evitó que se cruzaran en semifinales.

Isi Palazón, celebrando su gol en Atenas / EFE

Con todo esto, la principal de las claves la encontramos en la Champions League, donde el Atlético de Madrid se mide al Arsenal. A favor de los de Simeone está el hecho de que no se juegan nada en LaLiga, por lo que se espera que de nuevo dispute sus encuentros cargados de suplentes y jugadores del filial. El Arsenal, por su parte, se encuentra en un momento clave de la Premier League, la cual lidera con el aliento cada vez más cercano de los de Guardiola. Mikel Arteta ha notado la baja de Mikel Merino y todas las alternativas que ofrece tanto en la creación como desde la segunda línea de ataque, cayendo en cuartos de la FA Cup y en la final de la EFL Cup. Veremos qué nivel ofrecen ante los españoles en semifinales de Champions. El Bayern de Múnich, por su parte, se las verá ante el también poderoso PSG. Los de Luis Enrique quieren hacer historia con su segunda Champions consecutiva. Veremos.

Europa League y Conference League, pendientes

En Europa League se medirá el Friburgo con el Braga, por lo que para los intereses de LaLiga sería bueno que se impusieran los portugueses. En cualquier caso, por el otro lado del cuadro se encuentran el Aston Villa de Unai Emery y Nottingham Forest.

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Respecto a la Conference League en la que está el Rayo Vallecano, mientras que los madrileños se medirán al Estrasburgo, el Crystal Palace se verá las caras con el Shakhtar. Es importante para LaLiga que los de Iñigo Pérezlleguen a la final.