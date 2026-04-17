Pelea final en el Estrasburgo - Mainz tras poner su camiseta en el banderín de córner
Franceses y alemanes se veían las caras en Alsacia con la intención de lograr un pase a semifinales de la Conference League que terminó a empujones
Se armó en plena celebración. El Estrasburgo y Mainz se veían las caras en el terreno de los primeros con la intención de lograr un pase a semifinales de la Conference League. En tierras alemanas se impusieron estos por 2-0, pero una vez en suelo francés, el partido dio un giro radical, concluyendo 4-0. No sin polémica... y violencia.
Los galos dominaron de principio a fin y al descanso ya habían igualado la eliminatoria. Pasaron los minutos y en cuestión de cinco, Enciso y Emegha anotaron el tercero y cuarto tanto en el segundo acto. Era el minuto 74 y el nerviosismo iba en aumento. Con el pitido final, la alegría se desbordó, pero las consecuencias se notaron sobre el verde.
Una celebración que terminó a empujones
Martial Godo corrió hacia la esquina en la que se encontraban los seguidores alemanes que acudieron al estadio de Alsacia. Se quitó la camiseta, la colocó en el banderín de córner y alzó el palo. Un instante después apareció a toda velocidad un indignado Nadiem Amiri, quien empujó violentamente al jugador rival. Poco a poco fueron acudiendo miembros de ambos equipos y el intercambio de empujones se saldó con algunas tarjetas y lanzamiento de objetos por parte de la parroquia. El 30 de abril visitan España para medirse al Rayo Vallecano.
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