Raquel Gil: “El fútbol es muy injusto, pero yo creo que nos lo merecíamos”

La euforia de un ascenso no se desvanece con el paso de los días. Hace dos semanas, Raquel Gil (Benifaió, 2005) logró el ascenso directo a Liga F con el Deportivo Alavés. Una meta que se esfumó la temporada pasada —su primera campaña como parte de Las Gloriosas— cuando cayeron eliminadas en las semifinales del play-off a manos del CP Cacereño. Lejos de hundirse, resurgieron. Y el pasado sábado 4 de abril, tras derrotar al CE Europa, pudieron celebrar que son equipo de Primera División. La delantera valenciana saltó al terreno de juego para disputar los últimos minutos de un partido —y un día— que nunca olvidará. “Para mí fue poder terminar el partido en el campo y vivir la parte de la celebración que fue muy bonita”, reconoce para SUPERDEPORTE.

Frente al conjunto catalán, el Alavés salió con la mentalidad de: tiene que ser hoy. “Desde el hotel ya se notaba las sensaciones que teníamos, sabíamos que todas juntas nos lo íbamos a llevar”, confiesa Raquel Gil. La de Benifaió asegura que los nervios no se adueñaron del vestuario. El dominio de las babazorras sobre el verde tampoco dio pie a que la tensión se instalase en el Nou Sardenya. Al menos, no para el equipo visitante —con esta derrota las locales consumaron su descenso—. Fue en el minuto 83 cuando, con el contundente 0-4 sobreimpresionado en el luminoso, Andrea Esteban dio entrada a Raquel Gil, quien entró en acción para disfrutar los últimos minutos antes de que el júbilo lo inundara todo.

Raquel Gil con la bandera de la Comunitat Valenciana en la celebración del ascenso / Deportivo Alavés

La celebración dejó también imágenes muy significativas. Porque, en muchas ocasiones, la distancia intensifica el sentimiento de pertenencia y el amor por las raíces. Y como no podía ser de otra manera, Raquel Gil lució con orgullo la bandera de la Comunitat Valenciana. “La llevo mucho conmigo. Siempre se echa de menos estar en casa”, expresa la joven jugadora. En un momento de felicidad compartida donde no faltaron las sonrisas ni las lágrimas, sí hubo algo que no formo parte de la fiesta: una promesa previa. “La verdad es que no he hecho ninguna promesa, y menos mal, porque si no…”, bromeaba Raquel Gil entre risas.

El partido en Mendizorroza

En un escenario inmejorable como es Mendizorroza recibieron, precisamente, al Cacereño. El estadio abrió sus puertas a más de 5.200 babazorros que se dieron cita para acompañarlas en un partido clave. Un resultado favorable habría certificado el ascenso. Sin embargo, tocó esperar una semana más. Porque, pese a adelantarse en el marcador, el conjunto extremeño logró igualar la contienda. Pero más allá del resultado, la experiencia fue especial para la valenciana. “Es un estadio muy familiar. La gente te hacen sentir muy cerca, la verdad es que es muy guay”, reconoce. Un ambiente que también se trasladó al vestuario, donde las jugadoras se encontraron con una sorpresa preparada por dos compañeras lesionadas: fotos y nombres de cada una, un detalle que reforzó aún más el sentimiento de equipo.

Raquel Gil en el Mendizorroza ante el CP Cacereño / Deportivo Alavés

“Nos merecíamos el ascenso”

Este ascenso permite olvidar —o, al menos, sanar— la herida que abrió el desenlace de la temporada pasada. Las Gloriosas acabaron en segunda posición con 56 puntos. Esos mismos puntos lucía el Alhama CF en su casillero, pero como el golaveraje favorecía a las murcianas, fueron ellas quienes regresaron a Primera por la vía rápida. Tocó luchar por el ascenso en el play-off, pero enfrente estaba el CP Cacereño que se había erigido como la gran revelación de la Copa de la Reina —eliminó al Valencia y al Athletic Club— y que no iba a poner las cosas fáciles. Y así fue. La ida se saldó con empate por 2-2, pero en Vitoria las extremeñas dieron el golpe final y derrotaron al Alavés por 1-2.

El sueño de regresar a Liga F se esfumó de un plumazo. Pero ese batacazo les permitió afrontar esta temporada con una idea clara: cumplir aquello de que "a la tercera va la vencida". Y lo han hecho con argumentos sólidos. A falta de dos jornadas para el cierre, las vitorianas han sumado 52 puntos —16 victorias, cuatro empates y cuatro derrotas—, unos números que reflejan su regularidad. Pero su rendimiento va más allá: segundo equipo más goleador, con 42 tantos, y equipo que menos ha encajado, con solo 14. Un equilibrio que explica su éxito. “El fútbol es muy injusto a veces… pero yo creo que sí que nos lo merecemos, por el proyecto y por cómo trabajamos en el día a día”, explica.

Autora de seis tantos este curso, el que anotó Raquel frente al CA Osasuna le dio la victoria in extremis a su equipo. La exentrenadora del Valencia CF le dio la oportunidad a Raquel Gil en el minuto 77 y aprovechó los minutos a la perfección: en el minuto 87 anotó el tanto que le dio la victoria al equipo. “Recuerdo salir y ver a Gaste, le pasé el balón y, por intuición, rompí el espacio, chuté con el corazón, le di súper fuerte y fue para dentro”, declara la protagonista del partido. “Creo que para una delantera meter el gol de la victoria es de las mejores cosas que se pueden vivir en el fútbol”, añade.

Pero a nivel personal, la temporada para Raquel Gil ha sido diferente: ha sumado 819 minutos entre Primera Federación y Copa de la Reina —competición en la que eliminaron al Levante UD— repartidos 22 partidos, siete de ellos como titular. “Siempre he estado más acostumbrada a tener más minutos y este año he tenido un rol diferente. Pero creo que en todas las temporadas aprendes algo. Y yo este año he aprendido más esa parte más emocional, que creo que es necesario para el crecimiento de las futbolistas. Ha estado bien vivir esta parte del fútbol”, declara la benifaionera.

Próximo objetivo: el título liguero

Un ascenso así no es fácil de asimilar. De hecho, Raquel Gil todavía no lo conseguido al cien por cien. “En parte sí y en parte no. Se tiene que dar ese cambio de ir viendo cosas y de tocar un poco la Liga F, porque aún estamos un poco con la euforia de haber conseguido esto”, confiesa la delantera valenciana. “Haber ganado y ascendido sube mucho la carga emocional. Es importante este descanso que hemos tenido ahora para ser realistas y poner los pies en la tierra, porque seguimos teniendo un objetivo muy grande”, asegura. Ese objetivo es ganar el título de Primera Federación. Y a falta de dos jornadas, dos puntos le separan del filial del Barça, que encabeza la clasificación con 54 puntos.

Noticias relacionadas

Se reencuentra con el Valencia

El próximo compromiso será en Ibaia ante el Valencia CF, un club que Raquel Gil conoce bien. Porque durante tres temporadas vistió la elástica blanquinegra, en la última de ellas llegó a disputar minutos con el primer equipo. “Para mí siempre es especial enfrentarme al Valencia. Me he formado ahí como jugadora y gran parte de lo que soy a día de hoy es gracias a ellos”, expresa. “Fue muy especial volver al Antonio Puchades y jugar allí en casa. También será muy especial que vengan aquí y enfrentarme a un club como es el Valencia”, añade. En lo deportivo espera “que sea un partido bonito de ver, entre dos equipos de arriba”. Porque hasta el último instante las valencianistas —terceras con 43 puntos—han peleado por el ascenso directo.