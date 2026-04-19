Los cambios en las plazas europeas después del triunfo de la Real Sociedad

La victoria de la Real Sociedad en la final de la Copa del Rey ha provocado un vuelco inmediato en el reparto de las plazas europeas de LaLiga, alterando los cálculos que manejaban varios equipos en plena recta final del campeonato. Lo que parecía un escenario relativamente favorable para ampliar el acceso continental se ha transformado en una lucha mucho más exigente tras el triunfo del conjunto donostiarra frente al Atlético de Madrid.

El cambio clave reside en que la Real Sociedad no tenía asegurada su presencia en la próxima UEFA Champions League a través de la clasificación liguera, lo que impide que la plaza europea asociada al título de Copa libere posiciones adicionales en la tabla. En caso de haber ganado el Atlético, ya instalado en la zona alta, el efecto habría sido distinto, permitiendo que más equipos accedieran a competiciones europeas desde LaLiga. Sin embargo, el desenlace final ha comprimido el reparto y ha elevado el nivel de exigencia para todos los aspirantes.

Final de Copa: Atlético de Madrid - Real Sociedad, en imágenes. / José Manuel Vidal / EFE

El séptimo podría no clasificar

De este modo, el panorama provisional se endurece: el quinto clasificado queda como principal beneficiado con una plaza en la UEFA Europa League, mientras que el sexto tendría que conformarse con disputar la UEFA Conference League y el séptimo, salvo cambios, se quedaría fuera de Europa. Esta reconfiguración introduce una presión añadida en clubes que venían peleando por esos puestos, como el Real Betis, el Celta de Vigo o el Getafe CF, que ahora dependen de un margen mucho más estrecho para alcanzar sus objetivos continentales.

Incertidumbre hasta el final: obligatorio aspirar a la quinta y sexta plaza

Aun así, el escenario no está completamente cerrado y mantiene un factor de incertidumbre que puede volver a agitar la clasificación. España continúa en la carrera por obtener una plaza extra para la Champions a través del coeficiente UEFA, lo que permitiría que el quinto clasificado accediera a la máxima competición europea y reabriría el abanico de opciones para el resto. Esa posibilidad depende directamente del rendimiento de los clubes españoles en Europa y de la pugna con otras ligas como la alemana, que se mantiene muy ajustada.

En definitiva, el triunfo de la Real Sociedad no solo añade un título a sus vitrinas, sino que redefine la batalla por Europa en LaLiga, endureciendo el acceso y convirtiendo cada jornada en decisiva para equipos que, hace apenas unos días, manejaban un horizonte mucho más amplio de posibilidades para colmar su sueño continental.