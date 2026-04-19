Emery gana a Alderete en un partido loco y está a un partido de la gloria
El Aston Villa se impuso al Sunderland y aventaja en diez puntos al sexto, por lo que tiene la Champions League a nada
La Premier League le ha hecho 'hueco' a un nuevo grande; el Aston Villa. Desde la llegada de Unai Emery no tiene sentido hablar de 'Big Six' porque sus villanos han irrupido con fuerza en los primeros puestos, abriendo una brecha enorme con otros clubes como el Tottenham.
Este domingo tenía un partido clave en la lucha por volverse a meter en la UEFA Champions League y lo saldó con un triunfo y muy buen juego, demostrando autoridad unos días después de meterse en las semifinales la Europa League.
Un partido loco
El encuentro fue uno de esos que explica porque la Premier League es la mejor liga del mundo y porque los éxitos allí triplican su valor. El Villa ganaba 3-1 a falta de seis minutos gracias a los goles de Watkins (2) y Rodgers para el final y en dos acciones consecutivas los Black Cats le empataron con goles de mucho nivel.
Los villanos estaban contra las cuerdas y El Dibu hizo una parada antológica en un mano a mano con Diarra, sacando una mano mágica para evitar la victoria visitante. Respondieron los de Bimmingham con un centro de Digne que Abraham introdjo con un sutil remate.
Alderete no pudo pararlo
El partido le enfrentaba con otro ex del Valencia CF como Omar Alderete, pieza básica de la defensa del Sunderland que no pudo parar el vendaval ofensivo de los villanos, que entraban con triangulaciones y un juego ofensivo versátil.
A dos partidos
El triunfo deja al Villa con 58 puntos, diez por encima del Chelsea a falta de cinco jornadas, por lo que si consigue tres puntos de los 15 que quedan se meterá una vez más en la fase de grupos de la Champions, con la correspondiente gloria deportiva y lluvia de ingresos económicos que le harán seguir creciendo.
La otra gran lucha está en ver en cual de las tres posiciones de arriba lo consigue, ya que empata a puntos con el Manchester United de Michael Carrick y aventaja en cinco al Liverpool, que cierra la zona Champions en quinta posición.
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