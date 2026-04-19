El golazo del valenciano Chema Andrés que dejó boquiabierto al Allianz Arena.

El Bayern de Múnich ganó la Bundesliga pero su triunfo frente al Sttutgart no impidió que Chema Andrés deleitase a los presentes en el Allianz Arena con un golazo por toda la escuadra. El defensa valenciano, tras varias imprecisiones en el área del campeón alemán, cazó un balón llovido que remató a bote pronto al fondo de las mallas, imparable para Jonas Urbig, que solo pudo ver cómo el esférico se coló en la mismísima escuadra.