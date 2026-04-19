"A Guedes le encanta la fiesta... ya estaba pidiendo un cubata"

Ganar una Copa del Rey no está al alcance de todos. La Real Sociedad se hizo con su segundo torneo gracias a una mejor puntería desde el punto de penaltis en la tanta posterior al encuentro que concluyó 2-2. Los exvalencianistas Carlos Soler y Gonçalo Guedes fueron figuras importantes en la consecución del trofeo y, de esta manera, agrandan su palmarés. Para la cita de La Cartuja, la RFEF llegó a un acuerdo con el popular Ibai Llanos para la retransmisión en paralelo y posteriores conexiones para captar las palabras de algunos de los jugadores. Uno de ellos fue Take Kubo, que nunca defrauda.

El centrocampista japonés hizo gala de su particular sentido del humor y forma de hablar para asegurar que "se dejará llevar" para celebrar la Copa del Rey por la noche con sus compañeros. "Al final lo organizarán los de siempre, los Elustondo, Gonçalo Guedes y esta gente que le gusta la fiesta. Ahí viene el que le gusta la fiesta... Yo creo que le encanta, que ya estaba pidiendo un cubata antes de la celebración", dijo con cierta guasa. Una Copa bien vale una copa, amigo Take.