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Lampard regresa a la Premier League

Después de 25 años, el Coventry vuelve a la elite, periodo en el que sufrió sanciones y descenso a la League One en 2012 y en 2017 llegó a bajar a la cuarta división del fútbol inglés.

Lampard, en su etapa como técnico del Chelsea

Lampard, en su etapa como técnico del Chelsea

Redacción SD

Agencias

EFE

El Coventry City logró este viernes su ascenso matemático a la Premier League después del empate (1-1) contra el Blackburn en la jornada 43 de la Championship, la segunda división inglesa.

Después de 25 años, el Coventry vuelve a la elite, periodo en el que sufrió sanciones y descenso a la League One en 2012 y en 2017 llegó a bajar a la cuarta división del fútbol inglés.

La compra del club, obligado a compartir campo con Northampton y Birmingham, por parte de Doug King en 2023 empezó a cambiar los ánimos en la grada y en el césped, en busca del ascenso.

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De la mano de Lampard

El liderazgo de Frank Lampard durante los últimos dos años dio sus frutos con al ascenso a la Premier matemático este viernes, con tres jornadas para terminar el campeonato, gracias al 1-1 de Bobby Thomas en el minuto 84 en Blackburn.

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