Soler y Guedes, campeones de Copa en los penaltis: La Cartuja les debía una

La Real Sociedad de Carlos Soler y Gonçalo Guedes se ha proclamado campeón de la Copa del Rey después de ganar al Atlético de Madrid en la tanda de penaltis. Justicia poética para los dos futbolistas que la perdieron en 2022 desde el mismo punto de penalti de la misma portería de La Cartuja. El equipo de Materazzo la tuvo la ganada la final a pocos minutos del final del tiempo reglamentario (2-2) después de los goles de Barrenecha a los 16 segundos y Oyarzabal de penalti, pero Julián Álvarez empató con uno de los goles del año. El Atlético siempre fue a remolque. No se lo merecía. La Real fue justo vencedor con 'Arconada' Marrero como héroe, con Oyarzabal como Dios txurri-urdin y con la actuación espectacular de los dos exjugadores del Valencia CF. El portugués dio una asistencia de gol y provocó el penalti del segundo. El valenciano puso el centro del penalti y marcó su lanzamiento en la tanda. Sevilla les debía una. Enhorabuena, campeones.

La Real quiso ser protagonista principal de la final desde muy pronto. Desde las calles de Sevilla, desde el tifo homenaje a Aitor Zabaleta y desde su salida fulgurante con gol para la historia a los 16 segundos. Era la final de Griezmann, pero Guedes se empeñó en robarle el protagonismo desde muy pronto. Su primer balón fue una asistencia de gol a la cabeza rubia de Barrenechea. El extremo donostiarra sorprendió a la defensa rojiblanca con Musso dormido y el Cholo Simeone sin creerse lo que había pasado. ¡Un error en los primeros segundos de una final! El Atlético, lejos de su versión Champions, empató gracias a un chispazo de su mejor futbolista en la primera parte: Lookman. El nigeriano recibió un paso de Griezmann en la frontal, se acomodó el balón a su pierna izquierda y la puso ajustada al palo izquierdo de Marrero. Detalle de calidad para una final que empezaba preciosa.

Marcos Llorente of Atletico de Madrid and Carlos Soler of Real Sociedad in action during the Spanish Cup, Copa del Rey, Final match played between Atletico de Madrid and Real Sociedad at La Cartuja stadium on April 18, 2026 in Sevilla, Spain. AFP7 18/04/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press;2026;SOCCER;SPAIN;SPORT;ZSOCCER;ZSPORT;Atletico de Madrid v Real Sociedad - Copa del Rey 2026 - Final / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

A la Real no le asustó el empate. Al revés. Siguió haciéndose en la final por dentro con Turrientes y Soler colosales. Guedes tenía veneno en sus botas. Parte del estadio cantó gol por un potente disparo del luso al lateral de la red. Estaba enchufado. Como la Real. También la tuvo Soler a pase de un incisivo 'Barrene'. Carlos acarició el segundo con un disparo desde su 'zona de llegador' favorita que fue taponado milagrosamente por Molina. El Atlético vivía de la inspiración de Lookman y poco más. Los que hacían daño en la final eran Guedes y Barrenechea. También Soler. Carlos sacó la chistera en el minuto 43 para botar la falta del segundo gol en conexión con Guedes. Centro al área del valenciano y remate de cabeza del portugues atropellado por Musso. El argentino llegó tarde y se llevó por delante a Gonçalo. Alberola Rojas no dudó. Tampoco el VAR. Y ni mucho menos Oyarzabal. Uno de los lanzadores más fiables del plantea. El capitán de la Real cogió el balón y para adentro. Como (casi) siempre.

Final de la Copa del Rey: Atlético de Madrid - Real Sociedad, en imágenes. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Metió una marcha más el Atlético tras el descanso con más presencia ofensiva que en la primera mitad. El conjunto blanquinegro dio un paso adelante y adelantó líneas con más ideas y energías. Griezmann avisaba arriba. También Julián Álvarez con un disparo envenenado. Lookman seguía a la suyo. Simeone echó leña al fuego con la entrada de Sorloth primero y Álex Baena y Almada después, pero la Real no se descompuso en una exhibición defensiva de repliegues, ayudas y presión. El equipo de Matarazzo no tenía el balón, pero tampoco sufría. Tenía la final donde quería. El Atlético no encontraba caminos a la portería de Marrero. Ni siquiera el juego directo con Sortloth le funcionaba al Cholo. Y ahí, en el mejor momento de la Real, en pleno apagón de ideas del Atletico, apareció Julián para marcar un golazo estratosférico con una maniobra maravillosa por detrás de la pierna de muchos millones de euros y un zurdazo a la escuadra de Marrero de auténtico crack.

Final de la Copa del Rey: Atlético de Madrid - Real Sociedad, en imágenes / Jose Manuel Vidal / EFE

El escenario cambió por completo con el gol de la 'Araña'. También el estado de ánimo de los dos equipos y de la grada. El Atlético se agrandó y a punto estuvo Baena de marcar el gol de la victoria al segundo palo a pase de Llorente. La Real pedía a gritos la prórroga. El final del tiempo reglamentario se le hizo muy largo. Muchísimo. Cardoso tuvo la oportunidad de matar la final en el descuento, pero Marrero le ganó el mano a mano con una manopla milagrosa. La última fue para Llorente con un tiro raso desde la frontal.

La prórroga lo cambió todo. Cuendo el partido parecía cuesta ariba para la Real, las mejores ocasiones cayeron de lado txurri-urdin con una carrera al espacio de Oskarsson frenada por Llorente, un disparo desde la frontal de Soler en el sitio maldito de la final de 2022 y sobre todo un remate de nuevo de Oskarsson parada por Musso con la cara. La última palabra fue de Julián con un disparo teledirigido a la cruceta. ¡Qué final!

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El miedo a fallar y el cansancio físico se apoderó de los dos equipos en la segunda parte de la prórroga. Aramburu cayó lesionado. Sus piernas ya no aguantaban más. Ni las de nadie. La final se iba irremediablemente a la tanda de penaltis. Los dos equipos merecieron ganar la final, pero solo uno se iba a llevar la gloria en los penaltis: la Real Sociedad. Soler tiró el primero y marcó. Enhorabuena, campeón.