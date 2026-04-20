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¡Lo que faltaba! Lamentable respuesta de Arbeloa insinuando que los árbitros les perjudican

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, ha defendido la exigencia histórica del club blanco y ha señalado la necesidad de mejorar el rendimiento en competición doméstica, subrayando que “en el Real Madrid no vale perder, pero tampoco ganar en relación a nuestro desempeño”. En sus declaraciones, Arbeloa incidió en la mentalidad del club, marcada por la ambición constante y la capacidad de sobreponerse a los momentos difíciles. “Es el club donde más veces las cosas salen bien. Hay temporadas en las que no salen como se quiere, pero la mentalidad es siempre mirar al futuro”, afirmó. El técnico puso el foco en la dificultad de conquistar el campeonato liguero, llegando a asegurar que “circunstancias como la que vimos en Girona hacen que sea más fácil ganar una Champions que una Liga para el Real Madrid”, una reflexión que, según él, evidencia las particularidades de la competición nacional. Arbeloa también destacó el equilibrio entre juventud y liderazgo dentro de la plantilla, reconociendo que a algunos jugadores “se les exige demasiado pronto”, aunque defendió la presencia de referentes consolidados. Entre ellos, mencionó a futbolistas como Carvajal, Alaba, Militao, Bellingham, Valverde, Vinicius o Mbappé, a quienes atribuyó “una grandísima personalidad”. En cuanto al ambiente interno, el entrenador blanco rechazó la idea de un exceso de cercanía en el vestuario y defendió un clima de trabajo basado en la honestidad. “Siempre ha habido un buen ambiente en Valdebebas, pero eso no quita que seamos capaces de decirnos las cosas a la cara, incluso cuando no nos gustan”, explicó. Para Arbeloa, esa comunicación directa es clave en el crecimiento del equipo y forma parte de la identidad que ha intentado imprimir desde su llegada. “Es como siento que debe ser un vestuario”, concluyó.