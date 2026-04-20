Horarios del Valencia CF y Levante UD para las jornadas 35 y 36 de LaLiga: Otra vez entre semana
El Valencia CF visita al Athletic el domingo 10 de mayo a las 16:15 y recibe al Rayo Vallecano el jueves 14 de mayo a las 19:00
El Levante UD, que abre las dos jornadas, recibe a Osasuna el viernes 8 de mayo a las 21:00 y visita Balaídos el martes 13 de mayo a las 19:00
LALIGA ha hecho oficial los horarios de los partidos que componen la Jornada 35 de LALIGA EA SPORTS, que arrancará el viernes 8 de mayo con el encuentro entre Levante y Osasuna y finalizará el lunes 11 de mayo a las 21:00h con el Rayo Vallecano - Girona.
El Valencia CF visita al Athletic el domingo 10 de mayo a las 16:15 horas. El Levante UD, como ha informado LaLiga, será el encargado de abrir la jornada en el Ciutat frente a Osasuna el viernes 8 de mayo a las 21:00.
LALIGA también ha hecho oficial minutos más tarde los horarios de los partidos que componen la Jornada 36 de LALIGA EA SPORTS intersemal, que arrancará el martes 12 de mayo a partir de las 19:00h con el encuentro entre Celta y Levante y finalizará el jueves 14 de mayo a las 21:30h con el Real Madrid - Real Oviedo.
El Valencia CF recibe al Rayo Valllecano el jueves 14 de mayo a las 19:00 horas, mientras que el Levante UD, como ha informado LaLiga, abre la jornada visita Balaídos contra el Celta el martes 13 de mayo a las 19:00.
Las jornadas 37 y 38 se jugarán en horario unificado en función de los objetivos de los equipos.
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