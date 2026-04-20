Iraola ya tiene reemplazo en la Premier League

El AFC Bournemouth acaba de anunciar a su entrenador para la próxima temporada, el elegido es Marco Rose que se encontraba sin equipo tras abandonar el Leipzig en marzo de 2025. El alemán llega a la Premier Leaguetras una gran carrera en los banquillos de la Bundesliga, dónde ha entrenado al Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach y Leipzig, con el que logró ganar una copa de Alemania y la Supercopa ante el Bayern de Múnich.

Marco Rose firma por 3 temporadas y se incorporará al conjunto inglés al finalizar la presente campaña 2025/2026.

No va a ser una labor fácil sustituir a Andoni Iraola, el técnico vasco cuenta con un gran cariño por parte de la afición, actualmente el conjunto "cherrie" cuenta con una racha de 13 partidos invictos y se sitúa octavo en la clasificación con 48 puntos, los mismos que el Brentford (7º) y el Chelsea (6º) que son los equipos que ocupan los puestos europeos.

Cabe recordar que fue el propio Iraola quién anunció su marcha del club. "Ha sido una decisión que me ha llevado mucho tiempo tomar, no ha sido una decisión fácil" explicaba el técnico vasco, cuándo fue preguntado por el motivo de su marcha Iraola declaró: "No siempre hay una razón principal. La decisión que he tomado se debe probablemente a que no quiero arriesgar la sensación de satisfacción que tengo ahora mismo tras estas tres temporadas”.

Cinco son las jornadas de Premier League que restan para que Andoni oficialice su adiós en el banquillo del Bournemouth.

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LONDON (United Kingdom), 09/03/2025.- AFC Bournemouth Manager, Andoni Iraola applauds the travelling fans at the final whistle during the English Premier League match between Tottenham Hotspur and AFC Bournmouth, in London, Britain, 09 March 2025. (Reino Unido, Londres) EFE/EPA/TIM KEETON EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications. EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications / TIM KEETON / EFE

Futuro en el aire

El futuro de Andoni Iraola es toda una incógnita, ni él mismo sabe que le van a deparar las próximas semanas. "No sé qué quiero hacer la próxima temporada. No sé si voy a entrenar a un equipo, a un club. No sé si voy a entrenar a una Selección. No sé si voy a entrenar en este continente. No tengo ni idea de lo que va a pasar. No sé si me vais a creer, pero es la verdad" declaraba el propio Iraola.