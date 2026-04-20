‘Ja n’hi ha prou!’, el congreso valenciano contra la violencia en el deporte que organiza la FFCV
Julián Calero, Nino, Andrés Fuentes, Sergiu Muresan, García Añón… serán los ponentes de la jornada
Ya están definidos los ponentes del I Congrés de la Comunitat Valenciana contra la violència a l’esport JA N’HI HA PROU!, que organiza la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana junto a la Generalitat Valenciana y la Real Federación Española de Fútbol.
Gente reconocida dentro del mundo del deporte y del derecho, de la sociedad civil y de la política, formará las mesas de debate que a los largo del día 22 tendrán lugar en el Centre de Congressos Ciutat d’Elx.
Julián Calero, Nino, Andrés Fuentes, Sergiu Muresan… y mucha más gente de reconocido prestigio del mundo del fútbol que acompañará a destacados expertos en el tema de la violencia en el deporte como José García Añón, Vicente Moreno, Richar Esteve o Vicente Jorro, entre otros.
Además, Pablo Ruz, alcalde de Elche, Luis Cervera, directo general de Deportes de la Generalitat Valenciana, y Salva Gomar, presidente de la FFCV, ejercerán de anfitriones en el evento.
Estos son los asistentes a cada bloque
Bloque 1 – REALIDAD (10:45h-12h)
LO QUE ESTÁ PASANDO (AUNQUE NO SE VEA)
Este bloque tratará de efectuar un diagnóstico objetivo con datos del informe contra la violencia y ponencia marco con experto en protección a la infancia y estará integrado por:
- Luis Cervera (Director general del Deporte GVA)
- Jordi Aparisi (Departamento jurídico RFEF)
- José García Añón (Observatorio Violencia CSD)
- Pablo Ruz (Ajuntament Elx)
- Salva Gomar (FFCV)
Bloque 2 – ROLES Y RESPONSABILIDADES (12h-13:30h)
TODOS SOMOS PARTE DEL SISTEMA
Mesa redonda con entrenadores, árbitros, familias, psicología deportiva y un representante federativo:
- Víctor Moreno (Doctor en Derecho y exárbitro FFCV)
- Juan Francisco Martínez ‘Nino’ (Entrenador Elche CF)
- Sergiú Muresan (Árbitro FFCV)
- Diana Box (Exjugadora balonmano y concejala de deportes de Torrevieja)
- José Antonio Román (Concejal de deportes de Elche)
Bloque 3 – CONTEXTOS DE RIESGO (15h-16:30h)
QUIÉN DETECTA DÓNDE Y CUÁNDO SE PRODUCE LA VIOLENCIA
Exposición de situaciones cotidianas normalizadas que deben ser identificadas y erradicadas. Se compartirán casos reales encontrados en los últimos años para que los clubes tomen conciencia y dispongan de herramientas sencillas de prevención.
- Felipe Sánchez-Pedreño (director Protección a la infancia – RFEF)
- María Cabrera (Psicóloga, entrenadora y exjugadora)
- Andrés Muñoz (Presidente SCD Intangco)
- Julián Calero (Entrenador y ExFutbolista)
- Andrés Fuentes (Árbitro FFCV)
Bloque 4 – PREVENCIÓN ACCIÓN COMPROMISO (16:30h-17:30h)
¿QUÉ PUEDE HACER UN CLUB MAÑANA?
Expertos en compliance que instruyen a los clubes en la implementación de protocolos efectivos.
- Richard Esteve (Instituto Valenciano de Compliance)
- Vicente Jorro (Instituto Valenciano de Compliance)
DE LAS PALABRAS A LOS HECHOS
Un programa integral que combina formación, concienciación y certificación para transformar la cultura del deporte base.
- Rubén Mora (President Comité d’Entrenadors/es FFCV)
- Vicente Lizondo (exárbitro FFCV de Primera División y profesor de l’Escola d’Entrenadors/es de la FFCV)
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