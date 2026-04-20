¿Qué le pasa a Gonçalo Guedes?

Gonçalo Guedes es una de las estrellas de la Real Sociedad. Junto a Carlos Soler, ambos exvalencianistas destacaron en la final de Copa del Rey que dejó en sus piernas un partido con prórroga y penaltis. Encuentro, además, de una tensión propia de lo que supone la disputa de un título a cara o cruz. El desgaste físico y emocional no corresponde con el de un encuentro normal. Además, los vencedores pudieron celebrarlo levemente en tierras andaluzas. Y no es para menos.

El atacante portugués dio una asistencia en el primer gol de los suyos y fue objeto de penalti para que Oyarzabal anotara el segundo, agitando el partido en todo momento. Terminó molido, aunque según Take Kubo, fue de los más activos en las celebraciones posteriores. Esto es, por lo menos, lo que le comentó en directo a Ibai Llanos. El caso es que este lunes se hizo viral un vídeo en el que aparecía el exjugador del Valencia CF sufriendo para subir las escaleras del avión que les llevaba de vuelta a casa.

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