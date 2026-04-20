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Terrible llorada de Eric García sobre el Barcelona y los árbitros

Eric García ha participado este lunes en la presentación de la edición número 21 del proyecto Relats Solidaris de l' Esport, una iniciativa sin ánimo de lucro de varios periodistas deportivos catalanes que destinará todo el dinero recaudado a la Fundación Avan. A continuación, el jugador del FC Barcelona ha analizado ante los medios de comunicación la actualidad futbolística. “Si fuera por nosotros, haríamos el pasillo, fuera el Madrid o no”, ha asegurado Eric García.