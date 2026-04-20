Saúl Ñíguez: "No es fácil, mi hijo está en la UCI"

El regreso de Saúl Ñíguez a los terrenos de juego con el Flamengo en la liga brasileña ha estado marcado por una situación personal extremadamente delicada. El futbolista español, que volvía tras cuatro meses de lesión en el talón, atraviesa un complicado episodio familiar que le ha mantenido en el hospital durante los últimos días por el estado de uno de sus hijos.

"Estoy muy feliz de estar de vuelta. Tuve suerte porque mi hija vino a verme después de tanto tiempo. No ha sido fácil para mí porque mi hijo mediano está en la UCI, ha dormido en el hospital los últimos tres días, y yo hoy tenía que jugar. Fue duro, pero logré disfrutarlo. Y ver a mi hija me hace feliz", confesó Saúl Ñíguez tras el encuentro, en el que firmó una asistencia de gol en la victoria ante el Bahía (2-0).

El centrocampista no disputaba minutos con el Flamengo desde el pasado 17 de diciembre, en la Intercontinental frente al PSG. Una lesión le ha mantenido alejado de los terrenos de juego durante cuatro meses, en un contexto además de alta competencia en la medular junto a nombres como De la Cruz, Jorginho o Paquetá.

Saúl es, de hecho, el segundo valenciano en levantar el título más prestigioso entre clubes en el fútbol sudamericano, la Intercontinental. El primero fue el central valenciano en 2019, también con los colores rojinegros del 'Fla'.

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Con el sueño de anotar su primer gol con la camiseta del Flamengo

"Antes de entrar le dije al cuarto árbitro que el cambio se complicaba porque pensaba que iba a marcar. Todavía no he marcado un gol oficial con el Flamengo y me gustaría que fuera en el Maracaná, con nuestra afición. Le dije a Nico: no logré marcar, pero al menos di la asistencia", explicó el jugador tras el partido.

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"Estuve cuatro meses de baja, viendo a mis compañeros entrenar tan cerca y sin poder estar con ellos. No fue fácil mentalmente. Todavía no he pensado en la posición en la que jugaré, en el puesto, solo me he preocupado por mi salud", añadió Saúl Ñíguez, que tras el encuentro compartió una imagen en redes sociales para agradecer el apoyo recibido y confirmar que regresaba al hospital para acompañar a su hijo.