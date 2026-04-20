@colunadofla

VÍDEO | Saúl revela el drama familar por el que ha pasado

El centrocampista alicantino Saúl Ñíguez, jugador del Flamengo brasileño, reveló, después del partido de este domingo contra el Bahía, ante los medios el drama por el que atraviesa: su hijo está ingresado en la UCI. Tras cuatro meses sin poder participar por culpa de una lesión en el tendón, el centrocampista de Elche ha podido volver a disfrutar del fútbol en la recta final del duelo con la cabeza centrado en su pequeño y con su hija viéndole en el estadio, Maracaná. Más información