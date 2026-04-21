Sergio Canales no ha escondido nunca su amor por el Racing de Santander, club en el que se formó y debuto como jugador profesional. El cántabro ya se pronunció sobre la posibilidad de volver a jugar en el Sardinero durante una entrevista en El Larguero esta misma temporada "tenemos muy buena relación, hablo mucho con ellos y llevamos mucho tiempo hablando", declaró Canales.

El mediocentro ofensivo de 35 años finaliza contrato al terminar está temporada, sin la intención de renovar la opción de volver a la que fue su casa gana relevancia, ambas partes son conocedoras de que la realidad económica puede llegar a ser un impedimento y se necesitaría la validación por parte de La Liga.

El propio club ha mostrado gran interés a lo largo de los años en la vuelta de su "hijo pródigo" con declaraciones como las del presidente Manolo Higuera: "Llevo trabajando en ello mucho tiempo y no voy a dejar de intentarlo" y del director deportivo, Chema Aragón. "Si hay una mínima opción, el Racing irá a muerte a por Canales", declaró Aragón en noviembre. Cómo podemos observar las dos partes se gustan y no lo ocultan.

La foto

El pasado mes de diciembre vieron en una cafetería cercana al Sardinero al presidente del club cántabro hablando a solas con el jugador, que actualmente milita en Rayados de Monterrey, está imagen que se publicó en redes sociales hizo saltar las alarmas y la ilusión entre la hinchada racinguista.

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Actualmente, el Racing de Santander vive su mejor momento deportivo en años, líder en solitario de la Liga Hypermotion, un escenario magnífico para que Canales vuelva a su ciudad natal y Santander tenga motivos para seguir prolongando la alegría de una afición que ha sufrido mucho durante las últimas temporadas.