Dardo de Carlos Vicente a LaLiga de Javier Tebas: "La Championship está a la altura o incluso un poco por encima"

El futbolista español Carlos Vicente ha generado controversia tras sus declaraciones sobre el nivel del fútbol inglés. El extremo, actualmente en el Birmingham City, aseguró que la Championship está prácticamente al nivel de LaLiga, e incluso “un poco por encima” en algunos aspectos.

"Yo he jugado en las dos y aquí se ven jugadores que no se verán nunca en la Hypermotion (la categoría de plata española). Diría que en el plano físico está a la altura de Laliga o incluso un poco por encima, calidad aparte. Es una categoría muy potente", aseguró durante una entrevista con el diario AS.

El jugador zaragozano, que dio el salto desde el Deportivo Alavés al fútbol británico en el mercado de invierno, destacó especialmente la intensidad física y el ritmo de competición en Inglaterra. Según explicó, se trata de una liga muy exigente, con estadios llenos y un ambiente que eleva el nivel competitivo de los partidos.

Además, añadió que "las instalaciones y los medios que tienen los clubs, que están muy por encima de nuestro país en general. Y no hablo sólo del Birmingham. A nivel de juego, el ritmo es muy intenso, pero los partidos son más trabados, de juego más directo, con más físico, más presión y bastante juego aéreo", explicó.

Carlos Vicente en un partido de Championship / X:@carlosvcnt_

Un debate que no cesa

Las palabras de Vicente no han pasado desapercibidas en España, donde el debate sobre la comparación entre ligas vuelve a ponerse sobre la mesa. Mientras algunos consideran que la Championship ha crecido enormemente en los últimos años, otros defienden que LaLiga sigue estando por encima en términos de calidad técnica y talento.

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El extremo, de 26 años y 1,79 metros de altura, atraviesa una nueva etapa en su carrera tras firmar con el Birmingham City hasta 2029, buscando consolidarse en el fútbol inglés y dar el salto a la Premier League en el futuro.