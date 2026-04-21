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Guedes es baja para la Real Sociedad: el vídeo que lo anunciaba

Protagonista en los dos goles, el exvalencianista fue objeto de penalti en el primero y asistió en el segundo, siendo vital para meter en problemas a la zaga colchonera mientras estuvo sobre el verde. No estará frente al Getafe

¿Qué le pasa a Gonçalo Guedes?

¿Qué le pasa a Gonçalo Guedes?

Javier Bengoa

Javier Bengoa

Javier Bengoa

Una vez conseguida la Copa del Rey, todo lo demás pasa a un segundo plano. La Real Sociedad se impuso al Atlético de Madrid en los penaltis de La Cartuja en un duelo cargado de emoción y tensión durante los 120 minutos. Además, jugadores como Guedes llegaron físicamente apurados a la cita, pero de ninguna manera se la iban a perder.

Protagonista en los dos goles, el exvalencianista fue objeto de penalti en el primero y asistió en el segundo, siendo vital para meter en problemas a la zaga colchonera mientras estuvo sobre el verde.

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En estos momentos, la Real Sociedad marcha séptima en la clasificación de LaLiga, con un punto de ventaja sobre el Getafe, próximo visitante en el Reale Arena. El duelo es importante en clave liguera, pero Matarazzo es consciente de que muchos jugadores no se encontrarán en plenas facultades para la cita de este miércoles, por lo que se esperan rotaciones. A su vez, Guedes causará baja para el duelo y es que no había más que ver el vídeo viral del portugués subiendo las escaleras del avión de vuelta a San Sebastián.

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