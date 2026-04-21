LaLiga altera el calendario: ¿por qué la jornada 33 se juega antes que la 32?

La LaLiga EA Sports vivirá una situación poco habitual en el tramo final de la temporada: el orden de las jornadas se invertirá. De forma excepcional, la jornada 33 se disputará antes que la jornada 32, una decisión que responde a razones tanto organizativas como de seguridad. ¿Por qué, por ejemplo, el Valencia CF ha tenido que encadenar dos partidos lejos de casa en este momento difícil de temporada por el que atraviesa y hoy abre esta jornada jugando en Mallorca tras haberlo hecho el sábado 11 de abril en Elche?

El cambio nace de un acuerdo entre la Real Federación Española de Fútbol y LaLiga, con el objetivo principal de dar protagonismo total a la final de la Copa del Rey. El encuentro por el título, que enfrentó a Atlético de Madrid y Real Sociedad el 18 de abril, debía disputarse sin coincidir con compromisos ligueros.

Para lograrlo, se ha reorganizado el calendario: la jornada 33 se jugará entre semana (21, 22 y 23 de abril), mientras que la jornada 32 se trasladará al fin de semana posterior, concretamente entre el 25 y el 27 de abril.

Seguridad y coincidencia de grandes eventos, claves en la decisión

Más allá de la Copa del Rey, y relacionado con ella y el calendario, existe otro factor determinante: la concentración de grandes eventos en Andalucía durante el siguiente fin de semana. La final conquistada por la Real Sociedad tuvo lugar en el Estadio de La Cartuja, en Sevilla, una ciudad que el fin de semana del 25 y 26 de abril acoge la Feria de Abril. Además, a escasos kilómetros se celebra el Gran Premio de España de motociclismo en Jerez.

Esta coincidencia hacía inviable garantizar la logística y la seguridad de todos los eventos simultáneamente, lo que obligó a replantear el calendario adelantando la final copera y cambiando de orden las jornadas. Este martes y jueves, respectivamente, Real Betis y Sevilla FC jugarán lejos de la capital andaluza en Girona y València. Asimismo, en la siguiente jornada, la jornada 32, el partido del Real Betis contra el Real Madrid en el Villamarín se ha avanzado al viernes 24, a las 21:00 horas, y el Sevilla FC volverá a actuar lejos del Sánchez Pizjuán, al jugar en la tarde del domingo 26 en Pamplona, ante CA Osasuna.

Un final de temporada con máxima tensión

Este ajuste deja un escenario inusual: los equipos afrontarán antes la jornada 33 de LaLiga que la jornada 32, en un momento clave del campeonato donde cada punto puede ser decisivo.

Jornada 33 (21, 22 y 23 de abril)

Partidos:

Mallorca vs Valencia, martes, 19:00

Athletic vs Osasuna, martes, 19:00

Real Madrid vs Deportivo Alavés, martes, 21:30

Girona FC vs Real Betis, martes, 21:30

Elche vs Atlético de Madrid, miércoles, 19:00

Real Sociedad vs Getafe, miércoles, 20:00

Barcelona vs Celta, miércoles, 21:30

Levante vs Sevilla, jueves, 19:00

Rayo Vallecano vs Espanyol, jueves, 20:00

Real Oviedo vs Villarreal, jueves, 21:30

Jornada 32 (24 al 27 de abril)

Partidos:

Real Betis vs Real Madrid, viernes, 21:00

Alavés vs Mallorca, sábado, 14:00

Getafe CF vs FC Barcelona, sábado, 16:15

Valencia vs Girona, sábado, 18:30

Atlético de Madrid vs Athletic Club, sábado, 21:00

Rayo vs Real Sociedad, domingo, 14:00

Real Oviedo vs Elche, domingo, 16:15

Osasuna vs Sevilla, domingo, 18:30

Villarreal vs Celta, domingo, 21:00

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Espanyol vs Levante, lunes, 21:00