"¿Le tengo que pedir perdón a Rudiger por dejarme con vida?"

La polémica acción protagonizada por Antonio Rüdiger en el partido entre Real Madrid y Getafe con Diego Rico sigue generando controversia semanas después. El defensa alemán impactó con la rodilla en el rostro de Diego Rico cuando el jugador azulón se encontraba en el suelo, una jugada que el árbitro consideró fortuita y que no fue sancionada.

Antonio Rudiger / Kiko Huesca

Lejos de apagarse, la polémica ha vuelto a reavivarse tras las declaraciones del propio Diego Rico en una entrevista reciente en 'La Grada Podcast', en la que mostró su indignación por lo sucedido. El lateral del Getafe fue contundente: considera que la acción “traspasó los límites” y dejó una frase cargada de ironía que ha dado la vuelta: “¿Todavía le tengo que pedir perdón por dejarme con vida?”.

Rico no oculta su enfado y asegura que no puede perdonar al jugador madridista, insistiendo en que la jugada pudo haber tenido consecuencias mucho más graves. No es la primera vez que el futbolista expresa su malestar, ya que tras el encuentro ya advirtió del peligro de la acción.

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Como si fuera una víctima

Por su parte, Rüdiger también se pronunció días después del incidente. El central reconoció la dureza de las imágenes a cámara lenta, pero defendió su inocencia, asegurando que en ningún momento tuvo intención de hacer daño: afirma que juega con intensidad, aunque dentro de los límites del fútbol.