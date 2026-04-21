La sub-17 de Marc Martínez e Iker Herrera golea a Ucrania
Los valencianistas fueron titulares en el duelo preparatorio para la fase final del Campeonato de Europa
EFE
La selección española sub-17 goleó 4-0 a la de Ucrania en el primero de los dos amistosos preparatorios que disputará esta semana de cara a la fase final del Campeonato de Europa, que se jugará del 25 de mayo al 7 de junio en Estonia.
La España de los valencianistas Iker Herrera y Marc Martínez está encuadrada en el Grupo A, se verá las caras en la primera fase con Croacia y Bélgica, además de con la anfitriona.
Mikel Urrestarazu abrió el marcador en el minuto 24 gracias a un grave error del guardameta ucraniano Denys Stolyarenko, que tras una desafortunada salida a ras de suelo regaló un balón que el jugador del Athletic aprovechó para adelantar a España.
En el segundo tiempo, los pupilos de Sergio García ampliaron distancias por medio de Santi del Pino, que en el minuto 64 mandó a la red un rechace del meta ucraniano tras un disparo del deportivista Mauro Valeiro.
Roberto Tomás anotó el 3-0 en el minuto 81 al superar en el mano a mano a Stolyarenko y la goleada la completó Christian Imga, que hizo su quinto gol en diez partidos con la selección con un remate de cabeza.
El jugador del Girona Holmes Junior tuvo que ser sustituido en el minuto 74 tras pedir el cambio por problemas físicos y entró en su lugar Owen Emeka, juvenil del Granada, que debutó con el combinado español tras haber sido convocado de urgencia para suplir una baja de última hora.
El encuentro se disputó en el municipal Nuestra Señora de Luna de Pozoblanco (Córdoba), que acogió por primera vez un partido de una selección española masculina.
El siguiente duelo para los de Sergio García tendrá lugar a las 11 horas del próximo jueves 23 de abril, de nuevo frente a Ucrania, en el estadio Nuevo Arcángel de la capital cordobesa.
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