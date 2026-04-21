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Surrealista: La IA aseguró que Matarazzo no era en entrenador adecuado para la Real Sociedad

Jokin Aperribay consultó a la inteligencia artificial antes de fichar a Pellegrino Matarazzo… y la respuesta fue negativa. Por suerte, creyó en el criterio de la dirección deportiva

El entrenador de la Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo (c), saluda desde el balcón del Ayuntamiento durante la celebración por el título de la Copa del Rey, este lunes en San Sebastián. EFE/ Javier Etxezarreta. (real Sociedad)

El entrenador de la Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo (c), saluda desde el balcón del Ayuntamiento durante la celebración por el título de la Copa del Rey, este lunes en San Sebastián. EFE/ Javier Etxezarreta. (real Sociedad) / Javier Etxezarreta / EFE

Hugo Ferrer

València

La inteligencia artificial también entra en los despachos del fútbol. El presidente de la Real Sociedad, Jokin Aperribay, ha sorprendido al revelar que consultó a una IA antes de tomar la decisión de fichar a Pellegrino Matarazzo como entrenador del primer equipo.

Según explicó el dirigente, cuando el director deportivo, Erik Bretos, le propuso el nombre del técnico italoamericano, decidió preguntar a una herramienta de inteligencia artificial si era una buena opción para el club. La respuesta fue clara… y negativa: no lo consideraba un entrenador adecuado para la Real.

Decisión acertada

Pese a esa valoración, Aperribay optó por confiar en el criterio de su dirección deportiva y en las sensaciones que le transmitió el propio Matarazzo en las reuniones previas. El técnico, de hecho, le impresionó por su profundo conocimiento del equipo y su detallado análisis de la plantilla.

El tiempo ha terminado dándole la razón al club donostiarra. Apenas unos meses después de su llegada, Matarazzo ha llevado a la Real Sociedad a conquistar la Copa del Rey, firmando uno de los mayores éxitos recientes de la entidad.

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La anécdota no terminó ahí. Aperribay volvió a consultar a la inteligencia artificial tras el pase a la final copera y, esta vez, la respuesta cambió radicalmente: calificó al técnico como “excelente”, reflejando el impacto de sus resultados en el equipo.

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