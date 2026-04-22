El delantero valenciano que la rompe en Bélgica

Nacho Ferri decidió hace años llegar a la élite por otro camino. El futbolista valenciano dejó la UD Alzira para marcharse al Eintracht de Frankfurt y tratar de hacerse un hueco desde las categorías inferiores del fútbol germano, cambiando de aires, saliendo de la zona de confort y compitiendo en un fútbol distinto.

El jugador, que llegó a ganar y marcar en Bundesliga siendo muy joven, se marchó a Bélgica para ser importante en un equipo profesional y tras un breve paso cedido en el Kortrijk llegó al Westerlo, lugar donde se ha convertido en un referente y en el que está desplegando todo su potencial.

Nacho Ferri con su nueva camiseta / SD

Un '9' muy completo

Ferri es un delentero corpulento que supera el metro noventa, pero que se desenvuelve con mucha soltura también lejos del área con el juego de espaldas y activando a la segunda línea de ataque. Con 21 años ha encontrado un equipo en el que está brillando, recibiendo confianza y explotando sus dotes técnicas.

En esta última jornada marcó un doblete y ya suma cuatro goles en sus últimas cuatro apariciones. El primer tanto, además, le define como delantero: desmarque al segundo palo y remate de cabeza en picado consicentemente dirigido al palo largo. Un golazo de '9' puro.

Once goles y dos asistencias

Sus registros en la temporada, de hecho, están siendo realmente sólidos: lleva once goles y dos asistencias, cuatro de ellos en el playoff por el título de liga. El de Montaverner, que tiene ya un valor de mercado de cuatro millones de euros, asoma la cabeza en el fútbol profesional.