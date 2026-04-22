Explota el caso en Italia: decenas de futbolistas investigados por una trama de prostitución

La Fiscalía de Milán investiga una presunta red de prostitución vinculada a futbolistas de la Serie A, en una operación que ha sacado a la luz más de 60 nombres de jugadores en documentación judicial. Ninguno de ellos, por el momento, está siendo investigado ni afronta cargos penales.

Según la información publicada por el diario Il Giornale, los nombres figuran como “palabras clave” dentro de los decretos emitidos por la Fiscalía, dirigida por Marcello Viola, en el marco de una investigación por supuesta explotación y facilitación de la prostitución. La operación se ha saldado, hasta ahora, con cuatro personas bajo arresto domiciliario.

La organización, que operaba con una estructura empresarial, habría ofrecido a futbolistas de equipos como Inter de Milán, AC Milan y Juventus —así como a jugadores visitantes en la ciudad— servicios de ocio tras los partidos, incluyendo fiestas privadas y estancias en hoteles con servicios sexuales.

Los investigadores trabajan ahora en el análisis de teléfonos móviles, conversaciones y testimonios para determinar el alcance de la red y el grado de implicación de los distintos actores. La Fiscalía trata de esclarecer si los futbolistas identificados participaron activamente en estos servicios o si su presencia se limitó a eventos sociales sin derivaciones ilícitas.

“San Siro, epicentro indirecto de una investigación que sacude al fútbol italiano” / SD

En este contexto, algunos jugadores habrían acudido a locales nocturnos de Milán organizados por la empresa Ma.De Milano, considerada una posible sociedad pantalla. No obstante, según las primeras pesquisas, no todos habrían hecho uso de los denominados “servicios extra”, que incluían encuentros sexuales remunerados y, en ocasiones, consumo de óxido nitroso, conocido como “gas de la risa”.

La lista de palabras clave utilizada por los investigadores incluye más de 60 apellidos, algunos acompañados de nombres completos, con el objetivo de rastrear comunicaciones y documentos relacionados con los principales sospechosos, entre ellos Emanuele Buttini y Deborah Ronchi, señalados como presuntos responsables de la trama. Por ejemplo respecto al Inter y al Milan se utilizan palabras clave como; Bastoni, Bellanova, Blisseck, Hakimi, Coutinho, Skriniar y Carlos Augusto, De Winter, Leao, Giroud y Menez. No obstante también hay referencias a jugadores del Juventus; 'Álvaro', 'Huisen' o Vlahovic, además de otras como 'Scamacca' o 'Ruggeri'

Varios futbolistas de la Serie A aparecen en la documentación analizada por la Fiscalía / SD

Además de nombres propios, los documentos incorporan términos asociados a la presunta actividad ilícita como “dinero”, “hotel”, “fiesta” o “club privado”, así como referencias geográficas y de contexto como Mykonos o Dubái.

Entre los nombres que aparecen en la documentación figuran futbolistas vinculados principalmente a Inter y Milan, tanto actuales como recientes, lo que sitúa a ambos clubes como los más mencionados en el material analizado. También aparecen referencias a jugadores relacionados con otros equipos como Lazio, Monza, Como o Verona.

Por otro lado, la documentación judicial recoge que uno de los investigados habría mantenido varios contactos telefónicos con un número registrado a nombre de Dejan Stankovic, exjugador de Inter y Lazio. No obstante, el exfutbolista serbio no está siendo investigado y no se han detallado las circunstancias de dichas comunicaciones.

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La investigación continúa abierta mientras la Fiscalía avanza en el análisis de pruebas para delimitar responsabilidades en una trama que ha generado un fuerte impacto mediático en el fútbol italiano.