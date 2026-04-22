‘Ja n’hi ha prou!’ fue un grito unánime en Elx

El I Congrés de la Comunitat Valenciana contra la violència a l’esport organizado por la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana junto a la Generalitat Valenciana, fue un grito únanime: JA N’HI HA PROU!

Especialistas de reconocido prestigio en el ámbito del deporte y del derecho, de la sociedad civil y de la política, formaron las mesas de debate de este congreso, moderado por el jefe de deportes de la Cadena Ser Comunitat Valenciana Fran Guaita en el Centre de Congressos Ciutat d’Elx.

José Antonio Román, concejal de Deportes de Elche, Luis Cervera, director general de Deportes de la Generalitat Valenciana, y Salva Gomar, presidente de la FFCV, ejercieron de anfitriones en el evento, que se estructuró en cuatro mesas de debate.

Imagen del congreso de la FFCV / FFCV

«Era necesario traer este congreso a Elche. Somos una ciudad volcada con el deporte, Capital Mediterránea del Deporte 2026. Queremos un ambiente de competencia y de disfrute. Bienvenidos y bienvenidas a vuestra casa«, señaló Román en el discurso de apertura.

Gomar agradeció al Ajuntament d’Elx la predisposición para acoger este evento tan importante para la FFCV y para el deporte de la Comunitat Valenciana: «Estamos aquí para gritar juntos ‘Ja n’hi ha prou! Esa es la energía con la que hay que actuar ante la violencia«, explicó el presidente de la FFCV.

Por su parte, el director general de Deportes de la Generalitat Luis Cervera indicó en su discurso que «tenemos claro que hay un problema, tenemos el diagnóstico y hay que abordarlo con determinación. Este congreso es muy oportuno para sacar conclusiones y dar respuestas coordinadas por parte de todo el sistema«

Bloque 1 – REALIDAD

LO QUE ESTÁ PASANDO (AUNQUE NO SE VEA)

En este bloque se efectuó un diagnóstico objetivo con datos del informe contra la violencia y estuvo integrado por:

Luis Cervera (Director general del Deporte GVA): «Estamos poniendo sanciones más duras que nunca y aún así los casos de violencia siguen saliendo, sobre todo en fútbol«

(Director general del Deporte GVA): «Estamos poniendo sanciones más duras que nunca y aún así los casos de violencia siguen saliendo, sobre todo en fútbol« Jordi Aparisi (Departamento jurídico RFEF): «Se está trabajando muy bien a nivel jurídico. Prolifera la violencia verbal. En la RFEF valoramos parar los partidos en cuanto haya un según incidente de este tipo«

(Departamento jurídico RFEF): «Se está trabajando muy bien a nivel jurídico. Prolifera la violencia verbal. En la RFEF valoramos parar los partidos en cuanto haya un según incidente de este tipo« José García Añón (Observatorio Violencia CSD): «Hay una normalización de la violencia y eso debería asustarnos«

(Observatorio Violencia CSD): «Hay una normalización de la violencia y eso debería asustarnos« Joaquín Buitrago (Elche CF): «No hemos educado a los menores en la adversidad, a gestionar la frustración por la derrota. Y eso genera violencia«

(Elche CF): «No hemos educado a los menores en la adversidad, a gestionar la frustración por la derrota. Y eso genera violencia« Salva Gomar (FFCV): «Tenemos que ser más contundentes y más duros«

Bloque 2 – ROLES Y RESPONSABILIDADES

TODOS SOMOS PARTE DEL SISTEMA

En esta mesa redonda estuvieron representados entrenadores, árbitros, familias, psicología deportiva y un representante federativo:

Víctor Moreno (Doctor en Derecho y exárbitro FFCV), moderador de la mesa

(Doctor en Derecho y exárbitro FFCV), moderador de la mesa Juan Francisco Martínez ‘Nino’ (Entrenador Elche CF): «El fútbol base es otra película. Es barro puro y duro. En el Elche preparamos a nuestros jugadores para competir, no para pelear«

(Entrenador Elche CF): «El fútbol base es otra película. Es barro puro y duro. En el Elche preparamos a nuestros jugadores para competir, no para pelear« Sergiú Muresan (Árbitro FFCV): «Somos lamentablemente el eslabón más débil, el foco de los insultos y agresiones«

(Árbitro FFCV): «Somos lamentablemente el eslabón más débil, el foco de los insultos y agresiones« Diana Box (Exjugadora balonmano y concejala de deportes de Torrevieja): «Si estamos aquí es porque pasa algo. Existe el problema y podemos solucionarlo. En Torrevieja nuestro modelo está funcionando«

(Exjugadora balonmano y concejala de deportes de Torrevieja): «Si estamos aquí es porque pasa algo. Existe el problema y podemos solucionarlo. En Torrevieja nuestro modelo está funcionando« José Antonio Román (Concejal de deportes de Elche): «¿A quién copian los chavales? Los deportistas de alto nivel y los entrenadores tienen mucha responsabilidad«

Bloque 3 – CONTEXTOS DE RIESGO

QUIÉN DETECTA DÓNDE Y CUÁNDO SE PRODUCE LA VIOLENCIA

En esta conversación, se expusieron situaciones cotidianas normalizadas que deben ser identificadas y erradicadas. Se compartieron casos reales de los últimos años para que los clubes tomen conciencia y dispongan de herramientas sencillas, como el Delegado de Protección del Menor.