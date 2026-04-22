El Atlético, en Elche pero con la cabeza en la Champions

El Atlético de Madrid llega a Elche en un momento decisivo de la temporada. Mientras los de Diego Pablo Simeone cuentan con una ventaja de ocho puntos y un partido por jugar para asegurar el billete a la Champions, la lucha por la continuidad en Primera división se encuentra mucho más apretada y cargada de tensión. Los rojiblancos, además, visitarán este miércoles, 22 de abril, el estadio Martínez Valero con la cabeza en las semifinales de la Copa de Europa en las que se miden al Arsenal FC y cuyo primer capítulo será el miércoles 29 de abril en el Metropolitano.

La derrota de los del 'Cholo' en Sevilla con un once en el que únicamente se mantenía entre los titulares el portero Juan Musso ya despertó suspicacias entre clubes de LaLiga implicados en la carrera por la permanencia. El once fue de circunstancias, plagado de canteranos y pensando por completo en la reserva de los primeros espadas con vistas a los cuartos de final ante el Barcelona. Ahora, la situación se repite antes del Elche-Atlético. En estos momentos, los ilicitanos abren la zona de descenso con 32 unidades, tres más que Levante UD, cinco más que Oviedo y una menos que un Alavés que cayó derrotado anoche en el feudo del Real Madrid.

El Atlético, centrado en sus intereses y ajeno a las críticas

Nuevamente, Diego Simeone ha optado por priorizar el gran objetivo europeo y ha dejado fuera de la convocatoria a pesos pesados. No estarán Hancko, Giménez, Sorloth ni Lookman -estos dos últimos con ligeras molestias-, además de más futbolistas clave como Marcos Llorente, Julián Álvarez, Ruggeri o Koke, que descansan para evitar riesgos físicos.

La gran novedad apunta a la vuelta de Jan Oblak, que podría regresar a la portería del Atlético tras cerca de un mes sin jugar por lesión. En defensa, todo apunta a que Simeone tirará de cantera y juventud, con nombres como Javi Boñar y Julio Díaz, acompañados por Aleksa Puric en una zaga completamente renovada.

En el centro del campo, habrá también oportunidad para futbolistas menos habituales como Rodrigo Mendoza y Obed Vargas, al lado de Johnny Cardoso o Pablo Barrios. En el ataque, Antoine Griezmann podría liderar el frente junto a Thiago Almada o Nico González.

Alineaciones probables en el Elche - Atlético

El posible once del Atlético de Madrid refleja este contexto de rotaciones: Oblak; Boñar, Puric, Lenglet, Julio Díaz; Vargas, Cardoso, Mendoza, Baena; Almada y Nico González. Los atléticos han viajado con nueve canteranos: Esquivel, Boñar, Julio Díaz, Dani Martínez, Rayane, Puric, Morcillo, Cubo e Iker Luque.

Enfrente estará un Elche CF que quiere aprovechar la situación. El conjunto dirigido por Eder Sarabia recupera a Héctor Fort y Bigas, aunque mantiene incógnitas con Diangana, Yago Santiago y Marc Aguado. La única baja segura es Adam Boayar.

Luis Rioja y Pétrot, en el partido del Elche - Valencia / LaLiga

El equipo ilicitano llega reforzado tras su último triunfo y con la intención de dar un golpe clave en su lucha. Gonzalo Villar será el eje del centro del campo, mientras que jugadores como Cepeda podrían ganar protagonismo. El posible once del Elche sería: Dituro; Chust, Affengruber, Bigas; Morente, Aguado, Febas, Gonzalo Villar, Germán Valera; Rafa Mir y André da Silva. En principio se espera continuidad en ese once que conquistó los tres puntos ante un Valencia que estará también muy pendiente de lo que pueda pasar en el Martínez Valero. Antes del choque la ventaja de los valencianos sobre los ilicitanos es de cuatro puntos.

El siguiente será el Valencia antes del viaje a Londres

Precisamente, el Valencia será el siguiente de los equipos inmersos en la lucha por la permanencia al que deberá medirse el Atlético de Madrid. Lo hará entre medias de la semifinal de la Champions, el 2 de mayo en Mestalla, tres días antes de la vuelta de la eliminatoria frente al Arsenal en Londres. Eso sí, antes el Atleti se las verá en LaLiga con el Athletic Club en el Metropolitano este próximo sábado a las nueve de la noche.

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El duelo se presenta como una oportunidad para el Elche y un examen de fondo de armario para el Atlético de Madrid, con la Champions League marcando cada decisión.