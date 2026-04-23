DAZN pone precio para ver los 104 partidos del Mundial 2026

"La vida es aquello que pasa entre Mundial y Mundial". Los verdaderos futboleros ya están contando los días para que de comienzo el Mundial 2026. Una cita imprescindible dónde por primera vez en la historia jugarán 48 selecciones con un mismo objetivo, levantar la preciada Copa del Mundo.

La plataforma DAZN tiene en exclusiva los derechos de retransmisión del Mundial de fútbol y este jueves 23 de abril, ha dado a conocer cuál será el precio a pagar por poder ver todos los partidos, tener acceso a los 104 partidos del Mundial costará 19,99 euros para sus suscriptores, con condiciones.

¿Cuáles son las condiciones?

El paquete ofrecido por DAZN de 19,99 euros será adicional a la suscripción de DAZN, es decir, si no eres usuario de DAZN no puedes comprar sólo el paquete de 19,99 euros.

Si eres usuario de DAZN y tienes contratado el servicio Premium (31,99 euros al mes) no es necesario que adquieras el paquete del Mundial puesto que ya está incluido en tu suscripción. "Los aficionados que cuenten con el plan Premium (en cualquier modalidad) o los planes Fútbol, Motor y Baloncesto en modalidad anual con pago único podrán vivir el Mundial sin coste adicional y sin necesidad de realizar ningún cambio en su suscripción", informan desde DAZN.

Los usuarios de Movistar + podrán ver también todos los partidos del Mundial a través de DAZN gracias al acuerdo que hay entre plataformas.

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Andrés Iniesta, en el momento de marcar su gol durante el partido de la final del Mundial de Sudáfrica 2010 / EFE

Los partidos de la selección española

Los partidos de la selección española se podrán ver en abierto en RTVE. "Emitirá un partido por cada jornada de la competición, destacando todos los que dispute la selección española y los más importantes del torneo. Entre ellos, el partido inaugural el 11 de junio, los principales partidos de octavos y cuartos de final, las dos semifinales y los partidos por el tercer y cuarto puesto y la final del 19 de julio ", anunció la propia cadena.