El increíble dato de la victoria del Getafe de Bordalás

La jornada 33 enfrentaba a la Real Sociedad frente al Getafe en un duelo marcado por la "resaca copera" del conjunto txuri urdin. Ante dicha situación el Getafe no desaprovechó la oportunidad y logró sumar 3 puntos vitales que actualmente les sitúan en puestos europeos (6º). Pero fue una victoria con un dato poco común, los "soldados" de José Bordalás ganaron el partido con la friolera cantidad de 0 disparos a puerta.

El partido se ponía de cara para el conjunto local en el minuto 14 cuando el VAR llamó al colegiado, Busquets Ferrer, para señalar penalti a favor del conjunto vasco, el palo aguó la fiesta en el Reale Arena, Brais Méndez no estuvo acertado y mandó el penalti al palo manteniendo el 0-0 en el marcador.

Los jugadores del Getafe celebran el primer gol del equipo madrileño, dedicado a la recientemente fallecida María Caamaño / Juan Herrero / EFE

¿Cómo se gana un partido sin tirar a puerta?

El gol del equipo azulón no se hizo mucho de rogar, en el minuto 29 de partido Juan Iglesias mandaba un centro lateral al área que Gorrotxategi en un desacertado intento de despeje introdujo en su portería. A partir de ese momento, el luminoso no se movió más durante el encuentro, la Real Sociedad intentó poner las tablas en el marcador pero un gran planteamiento defensivo por parte de Bordalás y las 3 paradas de David Soria supusieron la victoria del equipo azulón.

En la rueda de prensa postpartido José Bordalás hizo mención al curioso dato de los 0 tiros a puerta de su equipo."Esto tiene el fútbol, ha ocurrido y la verdad es que sabíamos que teníamos que sufrir, veníamos a un escenario contra un equipo con la flecha hacia arriba", declaró el alicantino.

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El entrenador getafense no dudó en mostrar también su malestar con las actuaciones arbitrales hacia su equipo, Bordalás declaró no comprender el motivo de "tantas tarjetas". Pese a esta queja, el Getafe se encuentra en uno de los mejores momentos de la temporada, situado en puestos europeos a falta de 6 jornadas por disputarse y con una afición ilusionada por volver a competir con los mejores equipos de Europa.