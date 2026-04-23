El Gobierno de Italia responde a Trump: "El Mundial se gana en el campo"

El debate sobre una posible maniobra extradeportiva para meter a Italia en el próximo Mundial, iniciativa del presidente de los Estados Unidos, Donlad Trump, ha sido zanjado con contundencia. El ministro de Deportes italiano, Andrea Abodi, descartó este jueves cualquier opción de "repesca" para la selección nacional en sustitución de Irán.

"No es oportuno. Hay que clasificarse en el campo", sentenció el dirigente ante los medios durante un acto oficial en el Palacio del Quirinal, en Roma. Un mensaje claro en defensa de la meritocracia deportiva frente a cualquier intento de intervención externa.

La polémica surge tras conocerse las gestiones de Trump con Paolo Zampolli, su rico amigo de origen italiano. Ambos trasladaron al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, la posibilidad de excluir a Irán para abrir la puerta a la ‘Azzurra’, según publicó el Financial Times.

El ministro italiano no solo cuestionó la idoneidad de la propuesta, sino que fue más allá: considera que la FIFA no tiene margen real para aplicar una medida de este tipo, pese a lo que establece su normativa.

La FIFA y el caso Irán: entre reglamento y política

Zampolli defendió su idea argumentando que Italia, con sus cuatro títulos mundiales, posee el peso histórico suficiente para justificar su presencia en la cita. "Sería un sueño ver a Italia en un Mundial organizado por Estados Unidos", afirmó.

Sin embargo, la realidad deportiva es otra. La selección de Irán logró su clasificación directa el pasado mes de marzo tras liderar su grupo en las eliminatorias de la Confederación Asiática (AFC), consolidando su presencia por méritos propios.

Gianni Infantino y Donald Trump mantienen una estrecha relación / EP

Además, el combinado iraní ya ha solicitado que sus partidos de la fase de grupos no se disputen en territorio estadounidense, lo que añade un componente geopolítico a la situación.

Un trasfondo diplomático en la sombra

Más allá del fútbol, la iniciativa también tendría implicaciones políticas. Según diversas informaciones, el movimiento impulsado por Trump y Zampolli podría interpretarse como un intento de recomponer relaciones entre Trump y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, deterioradas tras recientes críticas del líder estadounidense al papa León XIV.

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En cualquier caso, desde el gobierno de Meloni lo tienen claro: el acceso al Mundial se gana en el terreno de juego, no en los despachos.