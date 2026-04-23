Saltan las alarmas con Lamine Yamal: ¡podría perderse el Mundial!

Lamine Yamal ha cortado la respiración de todo el barcelonismo. Y tanto es así que está por ver si este síntoma se contagia a los seguidores de la selección española de cara al próximo Mundial, donde no está segura del todo la participación del talentoso extremo culé.

El joven talento del FC Barcelona decidió el duelo ante el Celta de Vigo al transformar un penalti y subir el definitivo 1-0 al marcador, asegurando casi por completo LaLiga para los de Flick… pero el precio puede ser altísimo. Y es que a falta de sólo 6 partidos (18 puntos en juego), los catalanes aventajan al Real Madrid en 9 puntos, destacando que en tres jornadas tienen un duelo directo en territorio culé.

Penalti, gol… y lesión en el mismo gesto

Corría el minuto 40 cuando Yamal provocó un penalti y asumió la responsabilidad. Gol. 1-0. Partido encarrilado. Pero apenas unos segundos después, todo cambió. El extremo no celebró. Se dejó caer sobre el césped tras notar un pinchazo muscular en la pierna izquierda, concretamente en la zona posterior del muslo. Los gestos de dolor fueron elocuentes e inmediatamente se pidió la asistencia médica. El jugador debía abandonar el césped, como minutos antes hizo João Cancelo. Lo del luso apunta más a unas molestias.

El diagnóstico preliminar apunta a una lesión en los isquiotibiales de la pierna izquierda, a falta de pruebas médicas más concluyentes. Hablamos de una rotura muscular cuyo grado marcará la gravedad de la lesión, así como el tiempo de baja. Lo cierto es que pudo salir por su propio pie, algo que puede invitar al optimismo. De todas formas, en el mejor de los casos se pierde 2-3 semanas. En el peor, 3 meses. Con esto es fijo que se pierde las salidas del equipo para visitar a Getafe y Osasuna, poniendo en riesgo extremo el 'Clásico' ante el Real Madrid en el Camp Nou en el que se podría incluso celebrar la victoria matemática de LaLiga.

¿Cuánto tiempo podría estar de baja?

En el mejor de los casos (lesión leve): alrededor de 2 a 3 semanas.

Si hay rotura parcial: entre 4 y 8 semanas. En peligro el Mundial.

En escenarios más graves: hasta 3 meses de baja. Se perdería el Mundial.

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El delantero de la selección española de fútbol Lamine Yamal, durante el partido amistoso que las selecciones de España y Egipto. / EFE

El Mundial, en el aire

Lamine Yamal es una de las estrellas de España y, por lo tanto, del Mundial 2026. A pesar de su edad, su gran temporada y la opción de cuajar un buen Campeonato del Mundo le hubieran brindado en bandeja el próximo Balón de Oro. La cita americana arranca en junio, disputándose el partido inaugural el día 11 entre México y Sudáfrica. Hablamos de un margen de 8 semanas. Independientemente de que sea una lesión leve o rotura parcial, el riesgo a recaída es otro elemento a tener en cuenta, ya que se estima que hay un 30% de posibilidades de que ocurra. Se mire como se mire, lo más prudente es que el goleador culé no deba correr riesgos y, en el mejor de los casos, disputar algunos minutos en los últimos encuentros de LaLiga. Su única meta debe ser el Mundial.