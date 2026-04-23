Toni Martínez rompe registros a nivel europeo

No es una temporada fácil ni mucho menos la del Alavés. Altos y bajos con rachas en las que parecía que este año no se iba a sufrir tanto, otras en las que el descenso parecía más cerca y recta final ahora en puestos de pérdida de categoría y con cambio de entrenador incluido. A pesar de que no era el objetivo ni mucho menos de la entidad, que todavía mantenía la fe en el Chacho Coudet, que decidió apostar por River Plate. En ese contexto hay jugadores que han sido indiscutibles. Primero para el argentino y después para un Quique Sánchez Flores que está consiguiendo sacar su mejor versión, más allá de resultados colectivos, que tampoco son del todo malos.

El gran momento de Toni Martínez ya no admite discusión. El delantero del Alavés ha marcado 4 goles en los últimos 4 partidos: dos al Celta, uno a Osasuna y uno al Real Madrid. Solo se quedó sin ver portería frente a la Real Sociedad, en una racha que refleja su creciente peso ofensivo en el equipo vitoriano.

Toni Martinez of Deportivo Alaves celebrates after scoring the team's first goal during the LaLiga EA Sports match between Deportivo Alaves and Villarreal CF at Mendizorrotza on March 13, 2026, in Vitoria, Spain. AFP7 13/03/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press;2026;SPORT;ZSPORT;SOCCER;ZSOCCER;Deportivo Alaves v Villarreal CF - LaLiga EA Sports; / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Los datos son aún más llamativos si se amplía el foco a sus últimas seis apariciones. Según ha publicado WhoScored, Toni Martínez es el jugador más en forma de las cinco grandes ligas europeas en ese periodo, con una calificación media de 7.98. Un registro que no solo habla de su capacidad goleadora, sino también de su impacto global en el juego: movilidad, presencia en el área y participación constante en las acciones de peligro.

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Con solo seis jornadas por disputarse en LaLiga, el delantero tiene a tiro alcanzar los dobles dígitos goleadores, una barrera simbólica que confirmaría su gran temporada. Su media reciente invita al optimismo, aunque el calendario exigirá su mejor versión: el Alavés afronta duelos directos ante Rayo, Oviedo y Elche, compromisos clave en los que el olfato de Toni Martínez puede marcar la diferencia. Su próximo compromiso, este mismo fin de semana, será ante el Athletic, uno de los complicados que tiene por el camino, además de un Barcelona, que eso sí puede ser ya incluso campeón de LaLiga.