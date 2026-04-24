Gasperini, sobre Ranieri: "Nunca he creado problemas. La Roma está por encima de todo"

El entrenador de la Roma, Gian Piero Gasperini, afirmó este viernes que "nunca ha creado problemas" con Claudio Ranieri, quien rompió su vínculo como asesor con el club, y subrayó que la entidad 'giallorossa' ha evidenciado una "confianza" hacia él: "La Roma está por encima de todo".

"Lo repito: yo no he hecho nada, punto. Yo nunca he creado problemas, yo hago fútbol; por lo demás, estoy fuera de cualquier otra cuestión", dijo el técnico piamontés en una rueda de prensa previa al partido de este sábado contra el Bolonia.

La Roma anunció que la relación con Ranieri, quien ejercía como asesor senior tras su retirada como entrenador, llegó a su fin después de una etapa marcada por tensiones con Gasperini relacionadas con la planificación deportiva y la gestión de la plantilla.

"De entrada, el comunicado evidencia dos cosas: la confianza hacia mí por parte del club, que nunca ha faltado. Y la otra es que la Roma está por encima de todo", apuntilló, en referencia a la nota del club, en la que reiteran su confianza en él para liderar el proyecto deportivo.

El entrenador también se mostró sorprendido por los "tonos tan fuertes y duros" que utilizó Ranieri en algunos de sus intercambios de declaraciones, e insistió en que él solo quiere centrarse en hablar de fútbol. "Me he mantenido al margen y no quiero participar en esta máquina de fango que gira cada día a diez mil revoluciones. Yo sigo trabajando en el equipo", concluyó.

Redacción SD

Considerado una figura de plena confianza dentro de la Roma, con Ranieri se rompió este viernes su vínculo con el club tras defender su camiseta entre 1972 y 1974 y dirigirlo en tres etapas distintas (entre 2009 y 2011, en el tramo final de la temporada 2018-2019 y nuevamente en 2024).

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Tras retirarse del banquillo, pasó a ocupar un rol directivo como asesor de los propietarios en cuestiones deportivas. Rol que ya tuvo antes de su última experiencia en el banquillo romano.