La lucha por la permanencia en LaLiga se juega en ‘Punt a punt’

Burjassot, viernes 24 de abril del 2026. El fin de semana deportivo en À Punt incluye una programación de gran interés que ya esperan los aficionados, tanto por la radio como por la televisión pública, porque se juega el ascenso de unos y la permanencia de otros en la primera división de la liga de fútbol.

El programa radiofónico Punt a punt comenzará, como cada sábado, a las doce del mediodía con especial atención a los partidos València-Girona (18:30 h) desde Mestalla, Málaga-Castelló (21 h) en la lucha por el ascenso a primera y Valencia Basket-Real Madrid (21 h) en la liga ACB. Además, balonmano, waterpolo, deporte femenino y todo el fútbol regional.

El equipo de Luis Urrutia continuará el domingo a partir de las 12 horas con la lucha por la permanencia y también por las competiciones europeas. Desde el Carlos Tartiere podremos seguir el partido Oviedo-Elx (16:15 h) y desde La Cerámica el enfrentamiento Villarreal-Celta (21 h). Además, la lucha por el ascenso a Segunda Federación entre el Castellonense y el Atlético Saguntino, además de hockey, fútbol americano y pilota valenciana.

Punt a punt volverá a levantar la persiana deportiva el lunes a las ocho y media de la tarde para calentar motores con el partido de las 21 horas que cierra la jornada en primera división entre el Espanyol y el Levante. Con la narración de Manolo Montalt, la coordinación de Salva Folgado y los comentarios de Vicent Latorre y Pepe Plá.

Y el próximo martes 28 de abril comienzan los playoffs de la Euroliga y se podrán seguir en Punt a punt a partir de las ocho y media de la tarde desde el Roig Arena con el primer partido de las eliminatorias por el título continental entre Valencia Basket y Panatinaikós, que comienza a las 20:45 horas. Una narración de Luis Urrutia, Salva Gomis, Salva Folgado y Nacho Rodilla.

La final de la Copa Diputación de Alicante, por televisión

Y por televisión, este domingo, en el trinquete ‘el Rovellet’ de Dénia, se decide el campeón de la XIII edición de la Copa Diputación de Alicante en la modalidad de escala i corda. La final será ofrecida en directo por À Punt desde las 11 de la mañana después del espacio Apunts de pilota.

Por el título luchará la pareja representante de Ondara, Salva Palau y Álvaro Gimeno, contra el trío de Giner, Jesús y Carlos, representantes de Pedreguer-Masymas.

Por superioridad numérica, por veteranía y por conocimiento del trinquete, el trío puede partir con una ligera ventaja en los pronósticos de la cátedra, pero al otro lado de la cuerda tendrán la potente pegada de izquierda de Salva Palau, nieto del mítico Juliet de Alginet, y el buen hacer de Álvaro Gimeno en la demarcación de mitger.

Salva Palau y Gimeno llegan a la final después de deshacerse en semifinales de otra pareja, Pere Roc II y Nacho. Por su parte, Giner, Jesús y Carlos han eliminado en semifinales a José Salvador, Héctor y Monrabal.

Toda la actualidad deportiva también en La Banda: minut i resultat

La información deportiva del fin de semana en televisión se completará también con una doble edición de La Banda: minut i resultat. El programa hará un repaso a los marcadores de la jornada y mostrará las mejores imágenes de los principales duelos, prestando especial atención al papel de los equipos valencianos de Primera y Segunda División.

El sábado, al finalizar El Retrovisor, La Banda: minut i resultat nos acercará todo lo que haya sucedido en el duelo entre el València CF y el Girona (18:30 h). En el programa también se analizarán los goles y las mejores jugadas de la visita del Castelló al campo del Málaga (21 h).

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El domingo, el análisis de los enfrentamientos entre el Oviedo y el Elx (16:15 h) y el Villarreal-Celta (21 h) centrará la atención del programa que se emitirá poco antes de la medianoche.